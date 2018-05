Litteraturprisets hela existens ifrågasätts internationellt

Den brittiske författaren och litteraturvetaren Tim Parks tycker i The New York Times att det känns komiskt att det har krävts anklagelser om sexuella övergrepp kring Svenska Akademien för att prisets trovärdighet ska börja ifrågasättas.



"Det krävs väldigt lite tankearbete för att inse att det här priset aldrig har haft, och heller aldrig kommer att få, någon som helst trovärdighet. Det är bara nonsens", skriver han.



Parks undrar vad det egentligen spelar för roll vem som utser Nobelpristagare då det från början är poänglöst för litteraturen att spekulera i vinnare och förlorare och att jämföra till exempel en rysk dramatiker med en boliviansk poet.



"Samtidigt som svenskarna vrider sig i skam, sker den här farsen egentligen på bekostnad av de kritiker som insisterar på att ta Nobelpriset på allvar".



Även Claire Armitstead, kulturredaktör på The Guardian , tar tillfället i akt att ifrågasätta prisets relevans. Nobelpriset är "fåfängt krimskrams, som oftast delas ut till författare i slutet av sina karriärer och som inte behöver det", skriver hon.



Hon citerar 1925 års pristagare George Bernard Shaw - som fick ta emot priset året därpå:



"Jag tycker att det är lätt att förlåta mannen som uppfann ett så djävulskt redskap som dynamiten, men hur kan någon någonsin förlåta det diaboliska sinne som uppfann Nobelpriset i litteratur?"



Med en så stor summa prispengar tror Armitstead dock att de flesta författare kommer att vara villiga att förlåta och ta emot priset även i framtiden, men hon undrar om Akademien vågar rädda ansiktet genom att belöna två kvinnor nästa år.



Samtidigt tycker The Washington Posts litteraturkritiker Ron Charles att man gott kan vänta några år till.



Han radar upp flera vinnare som han tycker är besynnerliga - som Jelinek (för konstig), Le Clézio (för dålig), Fo (för vänster) och Dylan (fel amerikan) och skriver att Akademien borde vänta med att dela ut Nobelpris tills det faktiskt dyker upp en författare "i riktig världsklass":



"Vi människor producerar trots allt inte en Tolstoj varje år (och han vann ändå inte)".

TT