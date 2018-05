Harare skrattar åt Robert Mugabes sista dagar vid makten

Grace Mugabe skäller på tjänstefolket för att de inte tilltalar henne på det sätt hon önskar. Detta är inledningsscenen ur teaterpjäsen Operation restore regasi som är den första nya pjäs som satts upp i Zimbabwe efter Robert Mugabes fall och som handlar om hans sista tid vid makten.



Operation restore regasi har blivit en stor succé och man har fått utöka antalet speltillfällen. Charles Munganasa har både skrivit och regisserat pjäsen och spelar en av rollerna.



- För många är Mugabes sista dagar intressanta och de undrar vad som egentligen hände. Hur reagerade han? Grät han innan han avgick, frågar sig Charles Munganasa.



Pjäsen spelas på Theatre in the Park en friteater som är känd för sina provokativa föreställningar och vars grundare Daves Guzha gripits åtskilliga gånger på grund av pjäsernas innehåll.



- Det speciella med Operation restore regasi är just hur den omfamnats av alla fallanger. Vi har personer från säkerhetstjänsten som kommer och ser den och de skrattar ihop med resten av publiken, säger Daves Guzha.