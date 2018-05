Tre böcker som vidgar författarnas spelplan

Agnes Lidbeck, som för bara några veckor sedan kom ut med sin andra roman "Förlåten" blev välkänd i Sverige förra året genom debutromanen "Finna sig". Nu kommer också en diktsamling av henne med titeln "Ur".

Vad känner du igen hos poeten Lidbeck från romanförfattaren?

Jag känner igen en sorts position – att utgångspunkten för skrivandet är en bestämning av var man befinner sig i sitt eget livsrum – titeln på hennes romandebut, "Finna sig", är egentligen en sorts beskrivning av hennes tematik, säger Anneli Dufva som har läst de tre romanerna.

– Här är det mycket tydligt köket, barnen, sysslorna som hon förhåller sig till. Det är fullt av konkreta detaljer som skärbrädan och besticken. Hon skriver: "man bäddar sängar, man torkar bord, man spänner plasten över osten och leendet över tänderna". Men där finns också en döende far och ett tema som är ett arv som hon fruktar, en galenskap som hon skriver. Mot diskbaljan kan man ställa havet, isen – det som står för det andra, det egna – själva skapandet, om man så vill.

På vilket sätt ger dikterna en ny dimension till hennes skrivande?

– Jag kan tycka att det har funnits något slutet och väldigt kontrollerat över hennes romaner och romangestalter. Här är det så oändligt mycket glesare och skörare. Dikterna bär på viljan att formulera, mer än romanernas färdiga bilder. Det är ojämnt, bildspråket haltar ibland, men just därför är det vackert, tycker jag. Agnes Lidbeck beskriver till och med just det:

"Rörelsen bort var en rörelse in

jag återvände gradvis till språket

osäker på om det skulle bära mig"

GB: Vilka andra poeter kan du se en släktskap med?

– I det vardagliga och konkreta kan jag förstås se en poet som Sonja Åkeson. Men i rytmen, i kargheten, känner jag ibland Werner Aspenströms ande. Jag tänker på hans "Snöbrev" och rader som:

"Det är rätt det du frågar om vinden.

Ofta lockades vi ut av misstag

någon hörde steg någon röster."

– Agnes Lidbecks: "det behövs bättre belysning, säger vi, från vingspets till vingspets" kunde vara ett svar på det.

Kajsa Grytt har kanske fortfarande sin starkaste identitet som musiker och sångerska, med rötterna i bandet Tant Strul. Nu är hon aktuell med hennes tredje bok, "Du lever i mig".

Det är en roman om den unge plattläggaren Peter, som när hans far dör, hittar tjugo års brev från sin mor inlåsta i en byrå – och om samma moders liv på andra sidan Atlanten, som manusförfattare i USA. Modern lämnade fadern och Peter när han bara var fem år för att sedan – vilket inte var meningen – aldrig komma hem igen. Det är två parallella spår – vardag i en stockholmsförort och ett helt annat liv, där borta, där modern efter orkanen Katrina flyttar från Los Angeles till New Orleans, berättar Anneli Dufva.

Känner du igen textförfattaren Grytt i boken?

– Ja, det gör jag faktiskt, på ett sätt – och bitvis dramatikern Grytt också. Hon har alltid gillat det svarta, det trasiga och de öppna hjärtana – en sorts både svulstig och smutsig romantik. "Du lever i mig" är lite som en film noir i romanform – modern heter till och med Veronica, med långt blont hår som hänger på ena sidan. Veronica Lake eller Kim Basinger i "L.A. Confidential" kan man se framför sig - eller Kajsa Grytt själv förstås, säger Anneli Dufva.

– Denna Veronica dricker rätt mycket, skriver på balkongen och dras i det fuktiga, sargade, men levande New Orleans till både barerna, musiken. träsken och voodoon. Samtidigt som Peter i sin förort i Sverige undrar över modern långt därborta och om han ska våga söka efter henne. Den delen av romanen står för en helt annan, samtida realistisk tradition, men sammantaget finns det absolut en framåtrörelse med spänningsmoment i romanen.

Cecilia Davidsson har också kommit med en roman, med titeln "Detta ska passera". Hon har skrivit ett par romaner tidigare, men är mest känd som novellist. Bland annat är hon representerad i den helt nya antologin "Svenska noveller – Från Almqvist till Stoor".

Vad finns det för likheter och skillnader mellan novellisten och romanförfattaren?

– Likheten är att hon, precis som i novellerna, verkligen är en stilist. En språkligt driven, självklar författare. Det är hög litterär nivå på hennes "Det ska passera", säger Anneli Dufva och fortsätter:

– "This too shall pass" är ett uttryck jag personligen och många andra har en stark relation till. Det handlar både om smärta, skönhet och tid – det går över, allt går förbi. Men likheten är att Davidsson också – även här – har delat in romanen i partier som nästan kunde stå för sig själva. Den unga Sara som är au pair i Lübeck, som vi sedan möter när hon skilt sig, många år senare. Hon rör sig mellan platser, som får bära tiden, gestaltar olikheterna i faserna.

Det små fragmenten som romanen är uppbyggd av kanske är ett tecken på att romanen från början var något annat, anar Anneli Dufva.

– Jag fick en känsla av att romanen nästan var sammansatt av olika fragment, som från början inte hört samman, när jag läste den. Sedan såg jag faktiskt en intervju med Cecilia Davidsson, där hon berättade att det nästan var så – att idén föddes för länge sedan. Den har återvänt och hon har återanvänt textbitar från olika tider.

– Det är kanske en riskabel metod just för en driven novellist. Risken är att bitarna står alltför väl för sig och kanske inte ens vinner på att fogas samman. Annars finns där en frånvarande far, en svår modersrelation, ett speciellt förhållande till städning och en ständigt närvarande, påtaglig egen kropp – ibland smalare. Sexualiteten är även den påtaglig, naturlig, nära.

Hur har du funnit moderskapet som ett gemensamt tema?

– Jag tycker bara att det är intressant att se hur moderskapet kan vara så mycket numera. Det kan tolkas och gestaltas på så många sätt – Lidbeck som är mitt i det, med stor ambivalens, Grytt som med lojalitet skriver om en mor som faktiskt övergivit sitt barn och Davidsson vars Sara är både barnet och modern.

– Samtidigt känns det evigt och gammalt att frågan om kvinnans skapande ska ställas emot moderskapet – det gör mig på något sätt bekymrad att det fortfarande är så.

– Lidbecks diktsamling är skriven i den frågan: vem är jag, hur gör jag med det som är mitt liv. Kajsa Grytts roman når egentligen smärtpunkten först i slutet och säger väldigt tydligt att om det handlar om ett val mellan ett barn och ett skapande – då är inget större än barnet, än kärleken till barnet. Det kan väl varje kvinna känna igen – samtidigt har man ju då accepterat att det måste vara frågan om ett val. I så fall har ju inget hänt med kvinnorollen, säger Anneli Dufva.

– Jag tänker på köket, som är en så laddad plats för kvinnliga författare. Trådarna leder tillbaka till Sylvia Plath, som i sin tur skriver, tre veckor innan hon tog sitt liv: "Alldeles nyss tog jag fram Virginia Woolfs gudabenådade dagbok …och hon kommer över sin depression …genom att skura köket. Och laga till kolja och korv. Gud välsigne henne."

Lidbeck befinner sig, som nämnt, ofta i köket. Hon skriver:

"I köket ryms ett stort antal levande djur

men av dessa är det bara fåglar som flyger mot fönstret

bara fåglar som inte ser att fönster

är stängda

bara fåglar som glömmer

att inte vilja falla"

Modern i Cecilia Davidssons roman skrev däremot inte. Hon tycker att Sara bara ska göra sig märkvärdig när hon vill annat, som att lära sig tyska, men hon efterlämnar ett kuvert när hon dött, ett kuvert som visar sig innehålla recept, skrivna med en flickaktig, rund handstil.

"Denna person hade tre specialiteter" skriver Davidsson "köttbullar, kycklingsoppa och en sockerkaka som smälte i munnen. Sara minns inte att hon bad om recepten, att hon bad om något överhuvudtaget, och hon tror det är det som får det att bränna till i ögonen: att hon så tidigt slutade ty sig."