En introduktion till Esbjörn Svensson Trio

På ett fullsatt Barbican Center i London 2005 spelade Esbjörn Svenssons Trio som en del av en bejublad turné i Storbritannien. Det är den konserten som nu släpps på cd. Jazzradions Märet Öman, som har lyssnat på den nya skivan, gästade P1 Kultur för att berätta lite mer om e.s.t och deras musik.

Vad var Esbjörn Svensson trio?

– Det var en grupp som bildades av barndomsvännerna från Skultuna; Esbjörn Svensson som spelade piano och trumslagaren Magnus Öström. 1993 kom basisten Dan Berglund med och samma år gav de ut sin första cd. Fyra år senare fick de sin första av totalt fem Grammis. Rätt snabbt fick de världsrykte och de turnerade över hela jorden. De var det första europeiska jazzbandet någonsin som fick pryda tidningen Downbeats omslag, säger Märet Öman.

Vad gjorde dem så speciella?

– Deras inflytandet på den moderna jazz går inte att överskatta - inte bara i Sverige utan även internationellt. De blev svensk jazz allra största exportsuccé och spelade mer ofta utomlands än hemma i Sverige de sista åren. De överskred gränserna mellan jazz och pop och inte minst i USA drog deras konserter en publik som inte skulle gå på en jazzkonsert i vanliga fall. De beskrev gärna sig själva som ett popband som spelar jazz.

Bandet fortsätter att inspirera nya unga jazzmusiker och säkerligen en hel drös "gamla" jazzmusiker också.

– Deras sätt att inspireras av andra genrer och deras avslappnade och öppna förhållningssätt till jazzen är egentligen något ganska självklart idag. Det är ingen som höjer på ögonbrynen om en basist använder effektpedaler och annan elektronik till sin kontrabas idag, men e.s.t. var en av de första och banbrytande. Till exempel experimenterade Dan Berglund med sin kontrabas i "Mingle in the mincing machine".

Var någonstans ifrån hämtade Esbjörn Svensson Trio sin inspiration? Har du några exempel?

– Bandet och kanske främst Esbjörn Svensson själv hittade inspiration i allt från barocken till rocken men hade också förmågan att inte bara låna inspirationen från andra genrer utan också på riktigt förstå dem.

I till exempel deras låt "Viaticum" hörs det, tycker jag.

Under åren som bandet spelade tog de hem flera svenska grammis, fick Stockholms stads hederspris, fick flera P2 jazzkatter i olika kategorier, vann prestigefulla priser runt om i Europa och deras album "Live in Hamburg" utsågs av brittiska The Times till 00-talets bästa jazzalbum.

Vilket förhållande har du själv till Esbjörn Svenssons trio?

– Jag förstår verkligen trions storhet och vilken enorm inverkan de har haft på den moderna jazzen. Men jag är en av dem som inte lyckats falla för dem. De lämnar mig rätt oberörd, utom i vissa enstaka fall och det törs jag nästan inte säga för det är verkligen att svära i jazzkyrkan.

– Jag fattar också vilket fruktansvärt trauma Esbjörn Svenssons död var för alla som stod honom nära. Men jag skulle vilja att vi slutade gråta över honom nu. Inte minst skivbolaget som lanserar det här livealbumet med säljargumentet att det i år är tio år sedan han gick bort. Det finns väl hur många anledningar som helst att släppa den här plattan i alla fall, utan just det skälet. För den är ju bra och det är härligt att höra publikens närvaro. Jag skulle tro att den blir oumbärlig för alla som älskar e.s.t., säger Märet Öman.