Fenomenet Genovese och hans nya film

Den italienska regissören Paolo Genovese är född 1966 och började sin karriär genom att göra reklamfilm. Han har varit mycket i USA, älskar New York, tydligen, men han har också tyckt om att arbeta med film i Italien, eftersom produktionerna där är närmare hantverket, inte lika hierarkiska och uppdelade som i den amerikanska filmindustrin.

Han älskar komedier har han också sagt - men inte så att han är ute efter gapskrattet utan mer det igenkännande leendet. Han är på så sätt en tydlig arvtagare till Ettore Scola skulle jag säga – det där bitterljuvt typiskt italienska, lite sentimentalt och med en förkärlek för ensemblespel.

Och även om Genovese var framgångsrik redan tidigare, så var genomslaget för "Vad döljer du för mig helt monumentalt" - han vann stora priser även internationellt och den var en fantastisk publiksuccé inte bara i Italien - och det görs nu remakes i flera länder på den.

Hans nya "Allt du önskar kan du få" utspelar sig under en kväll, på en middag, där någon föreslår att alla ska lägga sina mobiler på bordet och att allt som sker med dem – alla inkommande sms och samtal, ska delas med alla kring bordet – och du kan ju bara föreställa dig vad som händer.

Den är baserad på en amerikansk tv-serie "The booth at the end", som skrevs av Christopher Kubasik. Där på The Place, längst in, sitter en man som man kan komma till med sina önskningar. Han har förmåga att uppfylla dem, men – det kräver också att man utför någon handling i gengäld, betalar sitt pris så att säga.

Det är allt ifrån en nunna som vill känna Gud igen, en far som söker sin son, en kvinna som vill bli vackrare, en äldre dam som vill att hennes make ska bli frisk från Alzheimer, en man som vill tillbringa en natt med sin favoritpinuppa. Och sedan vilar hela filmens dramaturgi på frågan om de först ska acceptera och sedan också förmå utföra det de ombeds att göra – som kan vara att våldta eller råna, till och med mörda.

Och han sitter där, på samma plats, hela filmen utspelar sig vid detta samma bord, och de kommer och går för att tala med honom.

"Allt du önskar kan du få" har likheter med den förra filmen i och med att den har så stränga ramar, en bestämd form, inom vilket allting ska hända. Det är väldigt teatermässigt, egentligen. Men jag gillar också att man vågar göra så, vågar driva en form och lita på att det ska hålla, konsekvent och tydligt.

Och tråkigt blir det inte. Skådespelarna är riktigt bra – Genovese själv har påpekat att de är elva till antalet, precis som ett fotbollslag. Det är ett italienskt superteam av aktörer, med Valerio Mastandrea som den mystiske allvetande mannen vid bordet

Men problemet här, tycker jag, vilket jag tyckte med den förra filmen också, är att det finns en jättestark idé, som lockar fram intressanta tankar och känslor, men som det sedan är svårt att sätta punkt för på ett lika intressant sätt. Det blir i båda fallen en dramaturgisk smitväg, som jag skulle kalla det och det känns snöpligt.

Sedan såg jag idag i recensionerna att någon kritikerkollega till och med hyllar Genoveses slut, i båda filmerna, så där kan man naturligtvis tycka olika.

Men innan dess - några hisnande ögonblick - där människans inneboende ondska - eller förmåga till ondska - skymtar till och där frågan om denne man vid bordet är Djävulen eller Gud lyckas utmana.

Filmerna vill få folk att tänka, att reagera. De inbjuder till samtal även efteråt. Det tycker jag förstås mycket om. Det är ju i grunden filosofiska frågor, och de behöver vi förhålla oss till – alltid.