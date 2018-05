Karsten Thurfjell på utställningsparad i Paris

I konstens högborg Louvren finns nu en utställning om målaren Delacroix. En kort introduktion till honom är att han var en 1800-talsmålare som var född 1798 och dog 1863, kanske mest känd för en revolutionsmålning från Paris barrikader, "Friheten leder folket".

Jag tror att de flesta har sett hans bild på frihetsgudinnan med blottad barm och trikoloren i högsta hugg, som leder folket på barrikaderna vid junirevolutionen 1830.

Det är 55 år sedan det gjordes en stor utställning om Eugène Delacroix, och nu har Louvren och Metropolitanmuseet i New York satsat gemensamt på den här som visar 180 verk, mestadels målningar ur hans stora produktion. Delacroix var en mångsysslare som var bra på det mesta, inte minst att skriva, så det finns mycket material att utgå ifrån, speciellt när han gick vidare i sitt måleri in på nya ämnen och motiv.

Han var alltså född 1798, precis när Franska Revolutionen ebbat ut och Napoleontiden började, och när han klev in på scenen var det historiemåleriet som var den stora genren, menar Côme Fabre, som är ansvarig för 1800-talsmåleriet på Louvren.

Delacroix kom att ingå i en stark generation av historiemålare, Théodore Géricault som gjorde Medusas flotte var några år äldre, liksom Horace Vernet. De var lite hans storebrorsor, och Ingres som var mest känd som porträttmålare. Alla kunde måla stora scener ur historien, berättar Côme Fabre. Senare, mot mitten av 1800-talet blev landskapsmåleriet mer dominerande, och dit drog sig också Delacroix mot slutet av sitt liv.

Delacroix var något av ett underbarn som tidigt kunde få till det i de flesta genrer. Bataljmålningar, allegoriska motiv, religiösa motiv. Han reste senare till Holland och studerade Rubens och Rembrandts måleri, som fick väldigt stor betydelse för honom, liksom venetianarna, Tizian, Veronese, och inte minst Caravaggio. Så var det ju, alla hämtade inspiration från stora mästare och utvecklade det vidare, och det visar den här utställningen mycket pedagogiskt. Till slut var hans kunnande så brett, och han gled så fritt mellan genrerna att man gott kan kalla honom en kameleont, menar Côme Fabre.

Men om han nu var en kameleont, så var han också helt öppen med alla sina tankar. Han skrev oavbrutet dagbok som våra dagars Lars Lerin, där han tecknade och skissade allt han såg och allt han planerade, och Louvren visar också många av arbetsböckerna.

När Delacroix levde var det en tid där realism i detaljerna var viktigt, och även om Delacroix målade många motiv ur bibeln, den grekiska mytologin, och från sagor, så var det för att visa hur grym en scen kunde se ut om det varit verklighet, som när Medea bestämmer sig för att mörda sina barn, eller när Egyptens sista drottning Cleopatra bestämmer sig för att hellre begå självmord än tas som slav.

Såna starka och otäcka målningar finns det många av på utställningen, liksom det finns de som söker skildra aktuella politiska skeenden. På 1820-talet pågick en blodig och grym konflikt när grekerna försökte frigöra sig från det Ottomanska riket, och det finns inget heroiserande i den unge Delacroixs bataljmålningar från dom stridigheterna, bara våld, ond bråd död, jämmer och elände.

Hans mest kända målning alltså "28 juli 1830, La Liberté guidant le peuple – friheten leder folket på barrikaderna" – där en kraftfull kvinnofigur med blottad barm, hon vi känner som frihetsgudinnan, eller Marianne, leder styrkorna i julirevolten 1830, med trikoloren i högsta hugg – den franska flaggan som då varit förbjuden sedan Napoleons fall, men som nu kommer tillbaka,.

Målningen är komponerad på samma sätt som de grekiska motiven, att oavsett hur heroisk människors politiska revolter är, så sker de över högar av lik. Och julirevolten som ju egentligen bara ledde till att en kung byttes mot en annan, den hade Delacroix upplevt med egna ögon, ja dom drygt sex decennier av 1800-talet han som fransman upplevde fram till sin död 1863 var politiskt synnerligen instabila.

För även om Delacroix var född efter revolutionen 1789, hann han uppleva sju våldsamma regimskiften: revolutioner, uppror och statskupper, som gjorde honom synnerligen luttrad – ett inbördeskrig var alltid en katastrof. Han lyckades förbli självständig, och bibehålla en oberoende position i det politiska spelet, berättar Côme Fabre på Louvren.

Hans käpphäst var att konst och kultur var civilisationens krona, och vandalismen dess motsatta sida.

Man kan också se att han på äldre dagar blev mer och mer självständig. Han hade varit både omstridd och framgångsrik och sålt sina verk till samlare och museer världen över, och de sista åren brydde han sig inte så mycket om vad som var gångbart.

Han målade det han tyckte var kul, blomsteruppsatser och landskap, och nya versioner av gamla motiv ur myter och sagor och pjäser, allt från Shakespeare till Goethe. Och man vet att hans målning "Baderskorna", med en samling turkiska haremsdamer i och kring en liten damm, inspirerade hans efterföljare Renoir, så det finns en koppling till impressionismen och den moderna konsten, även om man väl inte ska överdriva den.

Jag tycker man kan säga att Delacroix är väldigt mycket 1800-tal, men att han representerar det bästa inom det förmoderna 1800-talsmåleriet.

Vad jag fäste mig vid dan därpå, då jag gick för att se utställningen om Guernica på Picassomuseet var att den är uppbyggd på samma sätt som Delacroix gjorde när han målade "Friheten leder folket" på barrikaderna, drygt hundra år tidigare. Alltså att det som utspelar sig sker på en hög med lik, om man nu ska uttrycka sig drastiskt.

Guernica är en gigantisk målning som hela utställningen handlar om. Målningen är närmare 3,5 gånger 8 meter, kanske 1900-talets mest kända konstverk, och visar nazisternas bombning av den baskiska staden under spanska inbördeskriget.

Originalet är kvar i Madrid, och är nog det för alltid. Men på Picassomuseet har de däremot en kopia som till och med är ännu lite större. Historien om den tavlans tillkomst är också en historia om 1900-talet och seklets katastrofer, om krig och förtryck, men också om civilkurage och frihetskamp.

I 30-talets spänningsfält var det många konstnärer och intellektuella i Picassos kretsar som öppet tog ställning. Surrealisterna lierade sig redan då med kommunistpartiet, exempelvis vännerna Paul Eluard och Louis Aragon.

Picasso höll sig utanför det där, men han var ändå starkt engagerad i inbördeskrigets konsekvenser för Spanien. Trots att han bodde i Paris blev han utnämnd till chef för Pradomuseet i Madrid, av den republikanska regeringens kulturministerium, för han var ju världsberömd redan då, i mitten av 30-talet.

Och så när spanska inbördeskriget brutit ut 1936, så blev han ombedd att bidra med ett verk till stöd för den republikanska sidan i inbördeskriget, att visas i den spanska paviljongen på Världsutställningen i Paris 1937. Den republikanska sidan var fortfarande Spaniens regering, och Francosidan var revoltörerna.

Picasso hade väl egentligen inte gjort något riktigt politiskt konstverk då. Han tackade ja, men höll på lite vilset med skisser på ett motiv om konstnären och hans modell som han inte kom någon vart med. Men så kom den 26 april, då Nazityskland som lierat sig med General Franco, gick in med sitt bombflyg för att testa idén om terrorbombning mot civila mål.

Och eftersom Baskien var på den republikanska sidan, så valde man staden Guernica, som är Baskiens historiska huvudstad med ett starkt symbolvärde. Man släppte några bombmattor som la staden i grus, och dödade omkring 1500 försvarslösa invånare, och skadade många fler. Det blev starka reaktioner på det där internationellt, främst förstås i de tidningar och kretsar som solidariserade sig med den spanska republiken, men även allmänt, så att Franco fick kalla fötter och hävdade att det i själva verket var baskerna och kommunisterna som sprängt folk i luften för att skapa opinion.

Men det stod rätt klart vad som hänt, och en som omedelbart reagerade var alltså Pablo Picasso, som blev så upprörd att han omedelbart slängde sina gamla skisser och satte igång i sin ateljé i Paris med att arbeta fram en jättestor fresklik målning över det som sen skulle återkomma som ett mantra: i krig är det alltid de civila människorna, särskilt kvinnor och barn som blir offer.

Det är ju en rätt komplicerad målning, även för en museibesökare idag och på utställningen på Picassomuseet kan man se en pedagogisk bild över de olika figurerna i bilden, och dessutom följa hur han utvecklat de, både före och efter, för många av motiven återkommer ju hos Picasso. Han tröttnade aldrig på att försöka en gång till, för att få den ännu bättre.

Längst uppe till vänster är tjuren, den ena aktören vid tjurfäktningar, en laddad symbol, både offer och hot, liksom hästen som bär picadoren och alltid svävar i livsfara, i målningen är den dödligt sårad av ett spjut och skriker ut sin smärta. Det finns tre kvinnofigurer: I den vänstra delen under tjuren, en mamma som skriker ut sin sorg över sitt döda barn som hon håller i famnen. Under henne ligger en död soldat, som en antik hjältestaty som fått både huvudet och armen avhuggen, med sitt brutna svärd i handen.

Så är det två kvinnofigurer till höger, en ångestriden som släpar sig fram på knä och en som ser ut att falla brinnande från ett fönster. Och sen lite mer gåtfulla komponenter, som en mycket abstraherad fågel, kanske en duva, en glödlampa i taket, ett huvud som svävar ut genom ett fönster, under en arm som håller ett ljus.

Men ändå är alla i högsta grad delar av kompositionen, och en lycklig slump i sammanhanget var att Picasso, som under den här tiden i sitt liv hade det extremt rörigt med kvinnorna, det var tre på en gång just då, men den han levde med i ateljén under den här tiden var fotokonstnären Dora Maar, som dokumenterade dem i olika skeden av arbetet med Guernica. Dessa fotografier kan man också se i utställningen, liksom bilderna från den spanska paviljongen på världsutställningen sommaren 1937, där Guernica hängde på en fondvägg utomhus under tak, intill en skulptur av Alexander Calder, och där bidrog också Dora Maar med en skulptur, liksom bland andra Joan Miro.

Men då, där, tyckte många att Guernica var för svårtolkad och abstrakt, och de spanska republikanerna tyckte inte den fungerade som propaganda.

Det var först efter hand som målningen växte, när den började resa runt i världen, denna otympliga tavla som måste rullas ihop och transporteras separerad från sin väldiga spännram.

Det roliga är att den efter världsutställningens slut i oktober 1937 tog vägen upp till Skandinavien, först Oslo, Köpenhamn, Stockholm och Göteborg under vintern och våren 1938. Och de utställningarna väckte inte heller någon större uppmärksamhet. Kritikerna tyckte den var svårtolkad. Sen for den till England och turnerade runt, innan den tog vägen över Atlanten till USA 1939, och eftersom andra världskriget bröt ut blev den kvar där i säkerhet, längst i New York, innan den gjorde ett mellanspel i Europa, till Milano där den visades i Palazzo Reale som var svårt bombskadat efter kriget.

Och så kom den då till Stockholm 1956, där den visades i det gamla exercishus på Skeppsholmen som senare skulle bli Moderna Museet. Och då var det annat ljud i skällan, då var mottagandet nära nog extatiskt, för då hade målningen vuxit till ett monument, precis som Picasso själv.

Jag kommer ihåg när jag gick i skolan på 60-talet så hade vi en reproduktion av Guernica på väggen i klassrummet, och mina lärarinnor på mellanstadiet, som vuxit upp under 30- och 40-talet var förstås präglade av andra världskriget, och av spanska inbördeskriget, som en upprinnelse till den stora katastrofen.

Och sen for det tillbaka till New York, innan den då till slut, i enlighet med konstnärens önskan, till Picassos födelseland Spanien när demokratin återinförts. Det var i september 1981, där den så småningom hittade sin plats på Museo Reina Sofia i Madrid.

Och man får väl lov att säga att om inte Picasso gjort den här målningen hade staden Guernica bara varit en av alla dessa sönderbombade städer som ingen längre önskar hålla reda på. Och Picasso blev i och med den en konstnär med ett starkt politiskt engagemang som varade hela livet.

Guernica-utställningen på Picassomuseet i Paris visas till 29 juli och Delacroix på Louvren kan man se fram till den 23 juli.