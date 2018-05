Hennes dokumentär utmanar polisens dödsskjutningar

Idag är det två månader sedan vänsterpolitikern Marielle Franco sköts till döds i Rio de Janeiro, ett mord som skakat om Brasilien. Ingen har åtalats för mordet, och många misstänker att polisen själv är inblandad, eftersom Marielle var känd för sin kamp mot polisvåldet i Rio.

Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent träffade filmregissören Natasha Neri som snart släpper en film om polisens metoder.

Natasha Neri tar upp sin mobil för att visa en filmsnutt som en vän till henne just skickat. Polisen har gått in hans favela i västra Rio och skjuter, klockan 10 på förmiddagen. Strax därefter kommer en bild på ett av polisens offer.



– Precis så här brukar polisen arrangera brottsscener för att det ska se ut som att de skjutit i självförsvar mot en gängmedlem. Killen har pistolen i ena handen och walkie-talkien i den andra, säger Natasha Neri. Hon är regissör till filmen "Auto de Resistência". Så heter det på brasilianskt juristspråk när polisen dödar i självförsvar. Vilket de gör tre gånger om dagen – bara i Rio.



– Förra året dödade polisen 1124 personer i Rio, fall som registrerades som självförsvar, fast det ofta saknas obduktionsrapporter och ordentliga polisutredningar. Auto de Resistência är en svår och lite teknisk titel, men jag ville just sätta fokus på hur ofta polisen mördar utan att det kallas för mord, säger Natasha Neri.

Natasha Neri är sociolog och har länge arbetat med polisvåldet i Rio. Det här är hennes första film, som ännu inte haft premiär för allmänheten men som redan vunnit ett prestigefullt brasilianskt pris. Hon visar mig delar av dokumentären, som följer familjemedlemmar till polisens offer i deras jakt på rättvisa. Det är långa scener inifrån rättssalar och polisstationer.



– Både spelfilmer och nyhetsmedia brukar titta på de som bor i favelor med polisens blick. Jag ville göra tvärtom – i min film följer vi det brasilianska rättssystemet genom familjernas ögon, säger Nathasha Neri.



Ett par gånger glider kameran förbi den mördade politikern Marielle Franco. Hon kom ofta på demonstrationer mot polisvåldet, och Natasha kände henne väl.



– Marielle var ett stöd för många av mammor som kämpar för upprättelse för sina dödade söner, och det har varit smärtsamt att se hur mordet på Marielle gjort dem ännu mer rädda och utsatta, säger regissören Natasha Neri.