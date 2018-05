Bergman går igen på Cannes filmfestival

Lyssna på hela Cannes-sändningen längst ner i artikeln.

En av de regissörer som uppmärksammas här i Cannes är Ingmar Bergman. Inte mindre än två olika dokumentärer om honom visas i serien Cannes Classics.

På tisdag visas den tyska regissören Margarethe von Trottas film "Searching for Ingmar Bergman" här på festivalen. Men redan i lördags var det dags för Jane Magnussons film på samma ämne: ”Bergman: Ett år, ett liv”.

Det är en film som fokuserar på året 1957, Bergmans hyperproduktiva år – då han bland annat hade premiär på ”Det Sjunde inseglet”. Han skrev, spelade in och hade premiär på ”Smultronstället”, samt spelade in ”Nära livet”. Och utöver det spelade han in radioteater och satte upp flera stora teaterföreställningar.

Men det visar sig att Jane Magnussons egen direkta koppling till Bergman går genom det manliga konstsimslag som hon var tränare för. Samma konstsimlag som dokumentären ”Män som simmar” följer, och långfilmen ”Allt flyter” bygger. En film som Jane Magnusson var med och skrev manus till.



Men vi låter Jane Magnusson själv berätta om hur det var att visa filmen i lördags.



– Det var fantastiskt. Jag började nästan gråta i hissen upp för att det var så spännande och stort. Då började min man kittla mig istället, vilket var klokt för man kan inte stå och böla på scen. Sen fick jag presentera filmen och jag berättade att jag har pratat med Ingmar Bergman en gång, berättar hon.

En dag 2004 ringde Jane Magnussons telefon och det var Ingmar Bergman på andra sidan telefonlinjen. Han ringde för att säga att Jane Magnusson och det manliga konstsimlaget inte under några omständigheter fick komma och hälsa på honom. Anledningen var att konstsimlaget döpte sina formationer efter Bergmans filmer.

–Vi skulle fira Bergman genom att komma dit. Det utvecklades till att bli ett långt samtal. Det var härligt och då frågade jag om han kunde titta på konstsimmet som jag skickat för att han kanske kunde ändra sig. Då sa han: "Bergman ändrar sig inte!" och slängde på luren.

– Jag tycker att Bergman är fantastisk. Jag tycker att han är den mest intressanta svensken genom tiderna. Jag beundrar att han är så ärlig med sina tillkortakommanden. Speciellt i en tid som nu när alla ska lägga upp bilder på sina perfekta luncher.

Bergman är känd för att vara kritisk mot sina filmer och sin egen prestation. Något som går att finna i hans egna texter och i intervjuer.

– Det tycker jag är extremt spännande. Min förhoppning med den här filmen är att man ska få möta de här sidorna som han tog fram och bearbetade i sina filmer. Även om man ser att det inte är en perfekt människa, så kan man tycka att det blir mer och mer intressant. Jag vill att man ska komma ut ur salongen och känna ”Bergman, vilken fantastisk, komplex och makalös människa", säger Jane Magnusson.

Det här filmen gjordes innan Metoo-uppropet i höstas. Tror du att du hade gjort filmen annorlunda idag?

– Nej, det hade jag inte. Återigen handlar den om -57 och hur Bergman beter sig då är en följd över hur världen såg ut på den tiden. Hade han varit en ung man idag och betett sig så hade det nog blivit en annan historia tror jag, säger Jane Magnusson.



"Bergman: Ett år, ett liv" har svensk biopremiär på Ingmar Bergmans födelsedag den 14 juli. Den visas också som en längre tv-serie på SVT i jul.