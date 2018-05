Dansare - flyttfåglar utan fasta scener

Den frågan ställer sig Marie Wårell som tillsammans med sin sambo Per Sundberg kämpar för att kunna leva som yrkesdansare i Luleå. Deras nystartade fria grupp Dansinitiativet hade nyligen premiär på sin första produktion, Birds - come back to bones. Ett möte mellan dans och nycirkus av Marie Wårell och Fabian Wixe. En rörande föreställning som vuxit fram ur deras mångåriga vänskap. Men det har bara blivit två föreställningar hittills, eftersom de saknar en fast, passande scen och fick hyra in sig på Konsthallen i Luleå.

