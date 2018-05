Guldpalmsvinnaren Hirokazu Kore-eda intervjuas i Cannes

Den japanske regissören Hirokazu Kore-eda är årets Guldpalmsvinnare i Cannes. Filmen heter Shoplifters, och en svensk översättning till snattare låter kanske lite futtigt för det är inte bara små saker som hamnat hos den här trångbodda japanska familjen...

Ja, även de själva, de tre generationerna i familjen kan sägas vara stulna... I filmens inledning så stöter pappan och pojken i familjen på en liten flicka som är utlåst på en balkong i de fina stadsdelarna. Och de tar hem henne till familjen, där hon får mat och sen blir kvar där och verkar trivas med sin nya familj, som inte slår henne och låser henne ute.

Gör de fel då?

Ja, man får sympati för familjen i det lilla huset, trots kriminalitet och tillkortakommanden...

Så frågan är kan vi döma dom? Kan vi älska dom, eller ska vi inte känna sympati för familjen?

Min förhoppning, säger Kore-eda, är att publiken slits mellan de här känslorna...

Trots omoralen i brotten familjen begår, de små barnen i familjen lärs också upp och får höra att skolan bara är för de som inte har någon hemma som kan undervisa dom, trots det så kan man alltså inte låta bli att tycka om den brokiga familjen, och deras omtanke om varann.

Och det finns en sexscen som är så ömsint trevande och vacker... och jag tar upp det med Kore-eda...

Ja, visst det finns äkta kärlek, äkta känslor i familjen... det var det jag ville visa med den scenen, säger den japanske regissören Kore-eda.

Det är mycket känslor i filmen, inte stormande, bullrande, smärtande, mera stråk, ömhet, mänsklig skönhet i allt ofullkomlighet.

Inte minst barnen i familjen får en på fall, ibland ser pojken nästan ut att vara hämtad ur en Miyazaki-film, och skådespelet mellan de två barnen och mellan barnen och de vuxna verkar så naturligt.

Hur jobbade han med barnen i filmen?

Sen filmen Nobody Knows så gör jag så att jag berättar för dom vad scenen handlar om och sen berättar jag vad dom ska säga, sen de får upprepa det som jag sagt eller så får de säga det med egna ord.

Men jag ger inte alltid alla ord till dem, ibland så låter jag deras vuxna motspelare locka fram en reaktion, ett leende eller ett spontant uttryck. Så de får inte alltid alla ord eller hela scenen.

Hur ser han på sig själv i Japan och i den japanska filmindustri då?

Jag jobbar ganska självständigt, stora filmstudios i Japan vill inte ha originalmanus, de vill ha adaptioner, säkra kort. Så när jag jobbar som jag gör, och själv skriver manus så är jag unik, det är oftast filmare med mindre budgetar som gör så...

Hirokazu Kore-eda har under de senaste åren fått höra att han bara gör film om familjen, och det stämde under några år.

Anledningen var att jag förlorade båda mina föräldrar och så blev jag själv far och det var en drastisk förändring av mitt liv.

Men med förra filmen Tredje mordet så ville jag bredda perspektivet, säger han.

Jag ville lämna det som hände inom familjen och titta på möte mellan familjen och omgivningen, konflikterna som kan uppstå. Lite som i Nobody knows, säger Kore-eda.

Knowbody knows som också tävlade i Cannes, för fjorton år sen, och handlar om fyra barn mellan fem och tolv år, som är halvsyskon och är instängda i en lägenhet. Och till slut blir de också övergivna och de har bara varann i kampen för att överleva.

Så avslutar vi intervjun med ryktena om att Kore-eda ska göra en film utomlands, och lämna Japan i en kommande film...

Ja det är fortfarande ett rykte, men jag är lyckligt lottad som har folk som vill jobba med mig utomlands, speciellt i Frankrike och Sydkorea.

Så när jag tittar på mina kommande projekt så har jag ett par filmer jag skulle vilja göra utomlands. Det vore en utmaning att jobba med andra kulturer och ett annat språk. Det säger Guldpalmsvinnaren Hirokazu Kore-eda, vars film Shoplifters enligt juryn i Cannes är en fenomenal film.