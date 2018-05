Kritik mot Guldtubens val av nominerade

Therese Lindgren och Bianca Ingrosso är några av de som kan ta hem priser i flera kategorier.

Men sedan det visade sig att flera av de största Youtube-profilerna, framförallt "Jocke och Jonna" inte fanns med bland de nominerade, har galan kritiserats av både profiler och följare.

– Här har vi slitit för att underhålla er så får varken vi vara med och påverka och inte ni heller, säger Jocke Lundell som tillsammans med Jonna driver en mycket framgångsrik Youtubekanal.

Jocke och Jonna har 800 000 följare på sitt Youtubekonto. De reagerade starkt när de inte nominerades till Guldtuben i år. Det här startar en kampanj, "riggtuben", som flera youtubeprofiler och följare ansluter sig till. Det som är nytt för Guldtuben i år är att en jury utsett de nominerade och att galan ska prisa profiler från fler sociala medieplattformar än Youtube.

Journalisten och medieanalytikern Emanuel Karlsten är en av medlemmarna i juryn.

– Jag tycker personligen att det hade varit rimligt att de hade varit nominerade. De är ju störst, även räknat gentemot traditionella medier och de engagerar.

När galan direktsänds i morgon är det istället lite andra profiler som är nominerade, till exempel Margaux Dietz och humorgruppen" I just want to be cool". Att nomineringarna har orsakat sådan debatt tycker inte Emanuel Karlsten inte är så konstigt.

– Eftersom den här branschen är så ung och håller på att definieras blir de här priserna otroligt laddade och symboliskt viktiga. Det här är ett community där allt också vädras i offentligheten, det är hela konceptet med de här vloggarna, säger Emanuel Karlsten.