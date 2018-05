En skimrande pärla

Det börjar med bilder som för tankarna till bröderna Tavianis filmer från italienska landsbygden från förr: böljande kullar, fattiga människor gnekande hästekipage. Här utgör det bara prologen och ger oss bilden av den tid då romerna var resande. Nu bor samma romska släkt i A Ciambra i en av Kalabriens fattigaste städer och där i de fattigaste kvarteren. Små pojkar, ned mot sexårsåldern drar djupa halsbloss på sina cigaretter de äldre drar sig fram med småkriminalitet, med läskunnigheten är det si och så, kvinnorna skäller, försöker hålla samman och tolkar vid behov vad som står i brev från myndigheterna.

I detta zoomar berättelsen och kameran in på Pio, en fjortonåring med sökande öppna och hungriga ögon. Pio som ser upp till sin storebror och vill vara med på hans nattliga stöldraider.

A ciambra är en film som vare sig moraliserar eller visar upp något gott eller ont, den är en berättelse i skala ett till ett om livet i A Ciambra om hur man måste svika, bedra och bruka våld om man skall överleva. Här finns också en isande rasism med italienarna på toppen romerna under och afrikanerna som de svarta kallas underst. Pio och hans vänner vältrar sig i fördomar och förolämpningar.

Pio lever i ett samhälle som inte bara har svikit, det har liksom aldrig funnits där, annat än representerat av fullständigt meningslösa trakasserier av poliser som med jämna mellanrum sparkar in dörrarna i de romska hemmen på jakt efter stöldgods eller en tjuvkopplad elledning.

Och så på botten av denna misär gnistrar en pärla, en av de få små tingen vars sken kanske kanske kan ge hopp - vänskapen mellan Pio och afrikanske Ayiva.

A ciambra är en sentida släkting till mästerverk som Ken Loachs Kes falken eller Bröderna Tavianis Padre Padrone. Och den är nästan lika mästerlig själv.

Gunnar Bolin