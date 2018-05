Turkiska kulturpersoner tar plats i Tysklands kulturliv

September 2017 och jag är i Istanbul för att bevaka stadens konstbiennal. På Istanbuls asiatiska sida har konstnären Işıl Eğrikavuk sitt galleri. Hon arbetar med performancekonst och undervisar på Bilgiuniversitetet.

Biennalens tema om goda grannar fick henne att skapa ett eget projekt; "Maybe we will benefit from our neighbour's good fortune".

– Idag är det ingen som känner sina grannar här i Istanbul. Vi vill diskutera vad det innebär att vara granne och hur man kan finnas där för varandra, berättade hon då.

Det handlade om motstånd och solidaritet, men också om att skapa ett skydd mot auktoriteter i samhället.

Maj 2018 och jag har stämt träff med Işıl Eğrikavuk på ett fik i Neukölln, en stadsdel i Berlin där många turkar bosatt sig genom åren. Strax efter vår intervju lämnade hon Turkiet och blev en av alla inom kultursektorn som valt att ta en paus från hemlandet. För Işıl Eğrikavuks del var det inte politisk förföljelse som fick henne att åka lämna Turkiet, utan mer effekten av det ständiga trycket mot de som vill ha ett annat samhälle än det som president Erdogan står för. Hon fick dessutom ett erbjudande om att undervisa på Berlins anrika konstuniversitetet UDK i en kurs om konstnärlig forskning.

– De senaste åren har en ny våg av människor kommit från Turkiet. De tillhör vänstern och inbegriper intellektuella, konstnärer och akademiker. Det finns till och med en grupp på Facebook som kallas Nya vågen Berlin, säger konstären Işıl Eğrikavuk.

Hon ser det som att en ny våg av turkiska arbetare kommit till Tyskland, om än att deras arbete skiljer sig från den första vågens turkar som kom till Tyskland om så kallat gästarbetare för att arbeta inom industrin.

– Att vara turk i Berlin bjuder på intressanta observationer varje dag. Som språket till exempel; jag hör turkiska varje dag, jag handlar mina turkiska grönsaker i den turkiska affären. Jag känner mig som hemma nästan, säger Işıl Eğrikavuk.

Men ändå inte, för hon delar inte den långa tyska historien med de som kom för länge sedan. Sedan finns också frågan om skilda värderingar vilket skapar en spänning mellan de nya och de gamla turkarna i Tyskland.

– En del av turkarna håller hårt på traditioner och värderar nationalismen kring den turkiska staten högt. Rent språkligt hör jag människor säga vårt Turkiet istället för bara Turkiet. Det är en slags romantiserad bild av landet, menar Işıl Eğrikavuk som ju har ett helt annat förhållande till det forna hemlandets politiska utveckling.

Den konservativa och religiösa gruppen har hon inte mycket gemensamt med, men så finns det de andra, även de barn till de så kallade gästarbetarna, unga som nu studerar på universitetet och mer integrerats i det tyska samhället.

Jag tar tåget till Frankfurt för att träffa Onur Suzan Nobrega som undervisar i sociologi på Goetheuniversitetet, men skrivit sin doktorsavhandling om turkiska kulturarbetares väg in i det tyska kulturlivet. Hon ser också en spänning mellan de nyanlända och de turkar som varit här länge.

– De som nu kommer har andra konstnärliga referenser och så har de haft en annan uppväxt, säger hon.

Den tredje vågen är de som på slutet av 90-talet studerade på konsthögskolor och blev en del av postmigrationsteaterrörelsen.

Turkarna började komma till Tyskland på 60-talet för att arbeta. Kulturarbetare och intellektuella har kommit under flera perioder sedan dess. Till en början handlade den tysk-turkiska teatern mest om erfarenheten att vara invandrare och föreställningarna var på turkiska. På den tiden trodde den tyska staten att de så kallade gästarbetarna och deras barn skulle återvända till sina forna hemländer.

Men när politikerna efter några decennier insåg att så var inte fallet förändrades gradvis kulturpolitiken till att även omfatta migranterna. Det fanns en idé om att så kallat migrationskultur skulle vara sociala projekt som inte höll hög konstnärlig kvalitet, berättar Onur Suzan Nobrega. I takt med att fler turkiska intellektuella och kulturarbetare kom till Tyskland blev produktionerna också mer politiska. Efter hand tog också de så kallade gästarbetarnas barn plats på scen.

– Den tredje vågen är de som på slutet av 90-talet studerade på konsthögskolor och blev en del av postmigrationsteaterrörelsen, säger Onur Suzan Nobrega.

Postmigrationsteater är en teater som inte bara pratar om att Tysklands nya befolkning är gäster eller flyktingar utan faktiskt har anlänt och är här för att stanna. Denna teaterrörelse har varit viktig för de turktyska kulturarbetarnas möjlighet att skapa teater utifrån sina egna erfarenheter. Frågan om rasism har varit en viktig del i deras process att ta sig fram inom kultursektorn.

Så tillbaka till dem som kommer nu.

– Det som är intressant med dem som kommer nu är att de ofta hör hemma på den politiska vänsterskalan och ingår i en större global solidaritetsrörelse, säger Onur Suzan Nobrega.

Vad som kommer att hända i relationerna mellan de nya och de gamla återstår att se, men alla jag pratar med säger att det finns en spänning. Inte minst i förhållande till hur man ser på Turkiet och vilka erfarenheter man använder för att skapa kultur.

Mustafa Akça leder det interkulturella projekt Selam Opera på Komische Oper Berlin – en av stadens operahus. Hans föräldrar var gästarbetare och han är innerligt trött på migrationsstämpeln och kultur under mångkulturell flagg. Mångfald är en del av vardagen och vi är alla speciella på vårt eget sätt menar han. Däremot är det viktigt vem som berättar vad och hur de här berättelserna kommer fram. Han håller med om att det finns en friktion men vill helst se den som en inspirationskälla. Det är inte heller första gången den uppstår, menar han.

– När jag som barn åkte till Turkiet sågs jag inte som turk utan som tysk, säger han och menar att kanske handlar spänningen om detta. Kanske kommer det ur att endera gruppen anser sig vara bättre den andra, men det viktiga menar han är att det finns fler synergier än spänningar.

Så berättar han om en händelse nyligen när han hamnade i samma bil som en turkisk man som nyligen kommit till Tyskland. Den nyanlände kunde inte förstå varför hans landsmän som varit här länge inte uppskattade allt som Tyskland har att ge. För Mustafa Akça var det svårt att höra.

– Om du betänker att vi i trettio år behandlats som gäster och inte som vanliga människor, det är mina erfarenheter av Tyskland som ju inte den här mannen delar, säger Mustafa Akça som önskar att de här erfarenheterna blir till kultur och visas på scen.

Işıl Eğrikavuk har än så länge hunnit med ett lite mindre konstprojekt som reflekterar över det hon är med om i Berlin, en serie fotografier där hon håller i kasserade julgranar. De symboliserar rotlösheten i exiltillvaron. För Işıl Eğrikavuk funderar på om även hon som ju inte blivit ivägtvingad kan omfattas av exilbegreppet. Hon inspireras här av filosofen och författaren Vilem Flusser.

– Istället för att se sig om ett offer så menade han att man kan vända på det genom att tänka att om ens rötter inte kan växa i myllan kan de växa i luften, säger Işıl Eğrikavuk och tillägger att det kanske kan ske genom att man tänker tillsammans med andra.