Lykke Li – nytt sound, samma mörker

Titel: "So sad so sexy"

Artist: Lykke Li

Betyg: 4

På låten "Two nights", hörs den amerikanske rapparen Aminé. Var inte ledsen, rappar han: Look alive Lykke!

Det är ett samarbete som hade stuckit ut, minst sagt, på Lykke Lis tidigare album, men som på hennes nya, fjärde album "So sad so sexy" känns fullkomligt naturligt. Det säger en del om den riktning Lykke Li valt, under sin fyra år långa paus från musiken – från ungdomens indiepärlor, via förra skivans domedagsmättade ballader, till detta: musik som om vartannat doppats i r'n'b, elektronisk pop och amerikansk västkust. Att dra en parallell till Lana del Reys "Lust for life" ligger plötsligt nära till hands, och låtskrivaren Ilsey Juber, som tidigare skrivit åt bland andra Beyoncé och Drake, sätter en tydlig hitprägel.

Men trots att musiken drar åt tidigare outforskade marker, går det inte att ta miste på vem avsändaren är. Lykke Li själv beskriver soundet som "kontemporärt", men det som hade kunnat landa i ett lite trevande försök att "hänga med" eller omfamnas av hitfabriken, blir istället ett spännande möte mellan samtida, välproducerad musik och det tilldragande mörker som har följt Lykke Li ända sedan hon trallade fram destruktiv kärlek genom hela debutalbumet.

För det är intakt, det där mörkret som Lykke Li bemästrat. Det ställer hitsen framför skrattspeglar, det skrämmer och tröstar och sätter ord på känslor och tankar som känns igen: Den kvinnliga erfarenheten. Den såriga kärleken. Att kunna – och få – känna allt på samma gång.

So sad, so sexy.