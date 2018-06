Tomi Adeyemi: "Jag förstod inte att berättelser kunde handla om svarta"

Ett klipp på Twitter blir viralt bland fantasyfans i USA. Det är författaren Tomi Adeyemi som gråter när hon för första gången ser resultatet av sitt arbete.

Det klippet var bara ett led i en nästan otrolig framgångshistoria. Du vet, när en persons drömmar faktiskt blir verklighet. För så blev det för den 24-åriga skrivcoachen Tomi Adeyemi som pitchade sin bokidé på ett forum för nya författare på nätet, något som slutade med att hon till sist hade ett bokkontrakt på tre böcker, och sedan gjorde en deal med filmbolaget Fox 2000 – och det redan innan den första boken ens givits ut och enbart skisser av handlingen i bok två och tre i trilogin. Det är en bokserie som man skulle kunna kalla för fantasylitteraturens svar på "Black Panther".

Debutboken "Solstenen", i serien "Children of Blood and Bone", gavs också ut i flera länder bara några veckor efter att den kommit ut i USA, bland annat i Sverige. Och det var en glad, men lite trött författare som jag träffade när hon var på Stockholmsbesök i slutet av april. Då hade hon mer eller mindre varit på promotionturné i två månader, varav de sista två veckorna i Europa.

– Ja, man vet att man varit ute och rest för länge när man börjar längta efter amerikansk skräpmat, säger Tomi Adeyemi och skrattar. Till sist klarar man liksom inte av en enda fin förlagsmiddag till.

Framför henne på bordet på hotellet där jag träffar henne ligger den svenska utgåvan av hennes debutbok.

Det svenska förlaget har inte ens försökt översätta bokseriens namn, "Children of Blood and Bone" - Blodet och benens barn blir kanske också lite makabert på svenska. Men man kan också göra som Adeyemi själv och bara kalla serien för CBB. En berättelse vars huvudperson Zelie bor i landet Orisha. Hon är en ung tjej med latenta magiska krafter, men hockså en förmåga att hamna i trubbel.

– Hon är passionerad, impulsiv och är mest av allt oroligt för sin familj. Hon slåss alltid mot rädslan att familjen ska råka illa ut, säger Tomi Adeyemi

Zelie tillhör en förtryckt minoritet i Orisha. Hon är en maji. Det ser man på hennes vita hår. Det betyder att hon tillhör den grupp människor som brukade ha magiska krafter. Men nu har magin försvunnit, och alla majis förtrycks, fängslas och mördas av de styrande i landet. De som styr är livrädda för att de där magiska krafterna på något sätt ska återvända och ni får själva gissa om de kanske börjar göra det under de 524 sidorna som boken består av.

"Children of blood and bone" är en berättelse om rasism och förtryck, förklädd till fantasy. Och idén fick Tomi Adeyemi när hon för första gången såg en avbildning av den västafrikanska guden Orisha.

– Det var första gången jag sett en svart person avbildas på ett så mäktigt och heligt sätt, säger Adeyemi och det satte igång hennes fantasi.

En gepard med små horn, det var en del av den magiska värld som Adeyemi genast började fantisera ihop , inspirerad av Yorubareligionen, med sitt ursprung i Västafrika där böckerna också utspelas. Och där huvudpersonerna rider på lejon – dessutom försedda med horn.

Och Adeyemi skriver också en hel del om hudfärg i boken – dels för att tydligt placera handlingen i Afrika. Och dels för att läsarna verkligen ska förstå att en fantasyhjältinna kan vara svart.

– Jag har Zadies porträtt på omslaget av boken och nämner hudfärg ofta, så att läsarna ska få en tydlig bild av vem den handlar om. Annars blir de så förvånade när filmen kommer, säger Tomi Adeyemi, utan för att ett ögonblick försöka låta kaxig.

– Men, kanske är det inte så konstigt om folk förutsätter att huvudpersoner är vita, fortsätter hon. Vi har en litteraturhistoria som i stort sett domineras av berättelser om vita, De första historierna jag skrev handlade också om vita. Jag förstod liksom inte att berättelser kunde handla om svarta, säger Tomi Adeyemi.

I hennes fantasirike förekommer också det som brukar kallas för colorism, att de som är ljusa i sin hudton har högre status än de andra. Ett annat sätt att berätta om hur rasism och förtryck kan fungera i verkligheten.

Boken är dessutom inspirerad av Black lives matters-rörelsen. Med vissa scener hämtade direkt från saker som hänt i USA den senaste tiden om än i fantasyskrud.



Att hennes bok ges ut samma år som "Black Panther" gjort succé på bio är ingen händelse. Någon högt uppe i näringskedjan inom film och bokindustrin har börjat förstå att det finns en publik för berättelser som inte handlar om vita. Och det är en vinst för alla grupper som är underrepresenterade, till exempel på bio, säger Tomi Adeyemi.

– En seger för en av oss är en seger för alla icke-vita, säger Adeyemi och nämner en rad filmer som exempel på hur icke-vita är underrepresenterade. Som "The Great Wall", som utspelas i Kina, fast har Matt Damon i den största rollen. Eller när den japanska mangaserien "Ghost in the shell" blev film – med Scarlett Johansen i huvudrollen.

Så värst mycket av de där framgångarna har Tomi Adeyemi inte hunnit njuta av ännu. Så når jag frågar om hon hunnit processa allt som hänt så börjar hon rabbla sitt jobbschema istället.

– En vecka efter att hon fått bokkontrakt så påbörjade jag redigera. Det höll på fram till den tredje veckan i december i fjol. Då hade jag en vecka semester. Sedan 1 januari började jag skriva på bok två.

De senaste två månaderna har hon inte ens varit hemma, eftersom hon gjort så mycket pr. Men i morse höll hon på att bli försenad till intervjuerna när hon satt och skrev på bok två.

– Ni gav JK Rowling flera år för att skriva Harry Potter-böckerna. Kunde jag inte fått två år för en bok i varje fall, säger Tomi Adeyemi, som alltså ska producera en bok om året den närmsta tiden.

– Och jag har ju aldrig skrivit en uppföljare förut, säger Adeyemi, så lite känns det ju som om jag håller på och skriver fanfiction nu, om någon annans figurer.

Men det är just glädjen i skrivandet som håller ihop tillvaron, säger hon. Det är det som fortfarande är normalt i livet.

– Allt omkring har förändrats, men på sätt och vis inte. För det enda jag har gjort längre än att skriva är att andas, säger Tomi Adeyemi