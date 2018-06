Regionerna vill se stärkt kulturstöd

Ett problem som nämns är att modellen utformades när det fortfarande fanns en plan på att dela in Sverige i storregioner. Ett annat är statens uppräkningar. Enligt flera regioner och landsting har bidraget från staten inte ökat i takt med regionernas ökade kostnader.

Fakta: De regionala kulturpengarna – så fördelas de

2016 lade Västra Götalandsregionen mest på kultur per invånare (676 kr) medan Stockholms läns landsting lade minst (200 kr per invånare). Av de regioner som är med i kultursamverkansmodellen lade Region Östergötland minst (280 kr per invånare).

Mellan åren 2014 och 2016 ökade Region Kronoberg sin kulturbudget mest, med 151 kr per invånare. Tre regioner minskade kulturbudgeten under samma tidsperiod: Västmanland, Västerbotten och Skåne. Skåne minskade budgeten mest, med -11 kr per invånare.

Mellan åren 2007 och 2016 ökade Region Gävleborg sin kulturbudget mest, med 239 kr per invånare. Fyra regioner minskade kulturbudgeten under samma tidsperiod: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Västmanland. Västmanland minskade budgeten mest, med -41 kr per invånare.

2016 lade de svenska regionerna totalt 4099 000 000 kr på kultur – en ökning med 305 000 000 sedan 2014 och 825 000 000 sedan 2007.

2016 lade de svenska regionerna i genomsnitt 1,45 procent av sin totala budget på kultur – en minskning med -0,03 procent sedan 2014 och -0,08 procent sedan 2007.

2016 lade regionerna mest pengar (1516 000 000 kr) på musik/teater, minst pengar på museer (557 000 000 kr). Mellan 2014 och 2016 var det musik/teater-området som minskade mest, från 41 till 37 procent av den totala kulturbudgeten. Folkhögskolorna ökade mest, från 28 till 32 procent av den totala kulturbudgeten. Mellan 2007 och 2016 var det dock musik/teater som ökade mest, med 3 procent, medan folkhögskolorna minskade mest, med 2 procent.

Statens bidrag till kultur ökade med 57 000 000 kr mellan 2011 och 2016. Mellan 2014 och 2016 minskade bidragen dock med 9 000 000.

2018 fick Västra Götaland mest kulturpengar från staten (319 716 000 kr), medan Blekinge fick minst (17 889 000 kr). Mellan 2014 och 2018 ökade Region Skåne mest i statsbidrag, med 16 860 000 kr. Region Gotland ökade minst, med 1 266 000 kr. Skåne ökade också mest 2013-2018, Gotland ökade minst.

Källor: Myndigheten för kulturanalys, SCB, Kulturrådet