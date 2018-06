Hur speglas de turkättade tyskarna i landets kulturliv?

Frågan om vem som har tillgång till de stora scenerna och därmed resurserna är ständigt aktuell världen över. I det tyska fallet har turkarna varit den största invandrargruppen men till en början sågs de som gästarbetare som skulle återvända hem till Turkiet någon dag. Detsamma gällde deras barn.

Då under de första decennierna fanns en idé i Tyskland att migrationskultur det var sociala projekt som inte höll så värst hög konstnärlig kvalitet. De tankarna är numera skrotade och allt fler med invandrarbakgrund har tagit plats på scen, inom konsten och litteraturen. Onur Suzan Nobrega undervisar i sociologi vid Goetheuniversitet i Frankfurt och har skrivit sin doktorsavhandling om de turkiska kulturarbetarnas väg in i det tyska kulturlivet.

– Vi ser att vissa har blivit en del av den kosmopolitiska avantgardescenen, säger Onur Suzan Nobrega, men pekar också på en annan utveckling.

– Det finns en tydlig diskrimiering inom kultursektorn där kulturarbetare diskrimineras utifrån sin bakgrund, säger Onur Suzan Nobrega och fortsätter:

– När man ser till vilka som får uppdrag med riktiga kontrakt på de kulturinstitutioner som finansieras med offentliga medel, så är det till exempel få regissörer som har invandrarbakgrund. Bilden är densamma för skådespelare, konstnärer, tekniker och andra som arbetar bakom scenen, säger Onur Suzan Nobrega.

En svårighet när det gäller den här frågan är att statistiken är bristfällig eftersom det inte är tillåtet att registrera människor utifrån etnisk bakgrund i Tyskland. Onur Suzan Nobrega menar ändå att bilden av en snedfördelning är tydlig och att det här är särskilt allvarligt på de kulturinstitutioner som finansieras med skattemedel.

– När teatrarna i till exempel München, Berlin och Frankfurt inte speglar städernas mångfald då blir det problematiskt, anser Onur Suzan Nobrega som tycker att institutionernas legitimitet kan ifrågasättas.

I Tyskland har post-migrationsteaterrörelsen blivit viktig. Det är en rörelse inom scenkonsten som växte fram i slutet på 90-talet och under 00-talet. Den nya befolkningen ses inom denna teatergren inte som besökare som jämt ska svara på frågan varifrån hen egentligen kommer. Nä, i post-migrationsteatern är ansatsen att de nyanlända är just anlända och är här för att stanna. Det handlar om erfarenheter av mångfald och just denna rörelse har varit viktig för de turk-tyska kulturarbetarnas möjlighet att ta sig fram inom kultursektorn.

Repertoaren för Maxim Gorkiteatern i Berlin innehåller ofta radikala pjäser med politiskt budskap. För några veckor sedan var det ett turkiskt tema.

En av föreställningarna handlade om en pojke som tycker om att samla insekter men som sätts i koranskola och hjärntvättas till att ta en annan människas liv. En annan uppsättning tog upp dagens politiska situation i Turkiet med en tydlig anspelning på president Erdogan som diktator.

Shermin Langhoff är konstnärlig ledare på Maxim Gorkiteatern och en av de mest tongivande inom tyskt kulturliv när det gäller mångkulturella frågor. Hon ligger bland annat bakom post- migrationsteaterrörelsen.

– Den behövdes då för den tyska teatern saknade de här berättelserna, den hade fastnat i en klassisk kanon, säger Shermin Langhoff.

Hon berättar att efter 11 september blev behovet av en ny teater extra stort för det var som om det tyska samhället för en tid förlorade komplexiteten i det offentliga samtalet. Själv reducerades hon till att vara den muslimska kvinnan och hennes erfarenheter som andra generationens invandrare och kulturskapare var inte viktiga.

Det blir en klagoteater med en viss bismak, men det är min mening.

Post-migrationsrörelsen har vuxit i Tyskland och också fått politiskt stöd men det finns de som kritiserar inriktningen. Mustafa Akça arbetar på Komische Oper Berlin och leder det interkulturella projekt Selam Opera. Han tycker att post-migrationsrörelsen varit viktig men att det nu är dags att gå vidare.

– Det blir en klagoteater med en viss bismak, men det är min mening, säger .

Samtidigt tror han att post-migrationsteatern har sin publik, kanske främst en vit tysk publik, som kommer för att titta på de nya tyskarna som klagar.

– Att vi gästarbetarbarn bodde i små källare och trånga våningar och köpte billiga varor, det kan man absolut visa på scen men det finns så mycket mer, säger Mustafa Akça.

Hans kritik kommer ur den egna erfarenheten som barn till turkiska gästarbetare. Han har alltid blivit stämplad som just invandrare och det är han innerligt trött på. Vi är trötta på mångfaldsperspektivet nu säger han. Livet är så mycket rikare och det finns så många olika berättelser som kan gestaltas. Däremot tycker han att det är viktigt vem som berättar en historia och hur den kommer fram för legitimitetens skull.

Shermin Langhoff håller inte med om att post-migrationsteatern skulle ha spelat ut sin roll i dagens tyska samhälle.

– Han har fel för han glömmer att man behöver flera olika koncept samtidigt. Post-migrationstanken är inte viktig som ett koncept egentligen utan för att den lyckades skapa möjligheter för kulturarbetare att ändra samhällets perspektiv, säger Shermin Langhoff.

Hon menar att man lika gärna skulle kunna definiera post-migrationsrörelsen som det nya Tyskland. Det faktum att det främlingsfientliga och islamkritiska partiet Alternativ för Tyskland tagit plats i den tyska förbundsdagen efter valet i fjol tar hon som ett tecken på att post-migrationsrörelsens idéer fortfarande behövs.

– Alla koncept som syftar till att föra samman människor och visa på mångfald är viktiga för samhället är blandat, säger Shermin Langhoff.