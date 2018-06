Ukrainadagar i Stockholm: "Underligt med fotbolls-VM i Ryssland"

- I Ukraina dör människor hela tiden i kriget med Ryssland så det är klart att det är konstigt med ett fotbolls-VM under de omständigheterna, säger Mustafa Nayyem.

Nayyem är journalisten som 2013 var med om att starta en oberoende webb-tv-kanal i Ukraina, Hromadske, med hjälp av crowdfunding. Samma höst skrev han den första uppmaningen i sociala medier om att gå till Självständighetstorget i Kiev och protestera mot den dåvarande regimen, det som utvecklade sig till tre månader av gatuprotester på Majdan.

Men efter revolutionen bestämde sig Mustafa Nayyem för att lämna journalistiken för politiken. Han sitter numera i det ukrainska parlamentet där han arbetar för att öka takten på reformarbetet i landet.

När det gäller det internationellt uppmärksammade låtsasmordet i Kiev nyligen på den ryska journalisten Arkadij Babtjenko säger Mustafa Nayyem att han inväntar bevisen på att operationen verkligen var nödvändig. Den ukrainska säkerhetstänsten hävdar att det handlade om att avslöja en mordkomplott. Nayyem säger att deras problem är låg trovärdighet.

- Hade en liknande operation genomförts i Israel eller USA hade det inte kommit lika många frågor, säger Mustafa Nayyem.

Under de pågående Ukrainadagarna i Stockholm diskuteras människorättsfrågor, korruptionsproblemen och kriget. Dessutom visas dokumentären "The Trial" om den just nu hungerstrejkande ukrainske filmregissören Oleg Sentsov som sitter i fängelse i Ryssland dömd till ett 20 årigt straff.

Mustafa Nayyem säger att omvärldens dimmiga föreställningar om vad som händer i forna Sovjetunionen har varit ett av Ukrainas stora problem de senaste åren. - Inställningen är alltför ofta i stil med "det är den där regionen med Ryssland och så alla de andra", säger han.