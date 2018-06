Exklusiv intervju med Sverigeaktuella Björk

I "Tabula Rasa" sjunger Björk "Bryt fädernas kedja av misstag - "the chain of the fuckups of the fathers" – det är dags för oss kvinnor att resa oss"

Mitt i metoo-revolutionen, så publicerar också Björk ett brev på sociala medier: hon menar att hon under sin tid som skådespelare utsattes för sexuella trakasserier.

Hon beskriver det som att komma från musikbranschen som firad stjärna – och hamna längst ned i en hierarki där strukturerna befäste den kvinnliga skådespelarens låga status, och där övergrepp och trakasserier var norm.

– Jag har en 15 år gammal dotter, jag måste engagera mig. Det är överallt nu. Det fanns ett fönster när kvinnors berättelser plötsligt blev hörda - det var bara då jag också kunde berätta, säger Björk. Hon vill att världen ska vara annorlunda för sin 15-åriga dotter.

Kallar du dig själv feminist?

Efter en lång paus.

– Jag vet faktiskt inte.

I P1 Kultur kl 13.05 på tisdagen hör du en längre intervju med Björk.