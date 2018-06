Rapparen XXXTentacion skjuten till döds

När låten ”Look at me!” med sitt mörka och aggressiva sound laddades upp på Soundcloud i slutet av 2015, satte XxxTentacion tonen för hur tonåriga amerikanska rappare skulle kunna komma att låta de närmaste åren. Han rappar den grova texten över en hård brittisk dubstep-sampling, och låten blev en av dem som togs bort från Spotifys spellistor härom månaden i företagets anti-hat policy.

XxxTentacion, eller Jahseh Dwayne Onfroy som han egentligen hette, satt i husarrest till i mars i år efter en utdragen rättsprocess med flera åtal - bland annat för misshandel av sin gravida ex-flickvän. Han släpptes för att kunna turnera.

Och kanske var kontroverser också hans driv som artist. I videon till "Look at me!", som kom i höstas, avrättar han en vit pojke genom att hänga honom medan en svart pojke tittar på. Men varken det eller våldsamheten hindrade hans framgång. När albumet "?" släpptes tidigare i år gick det upp i topp på Billboards albumlista och låten ”Sad!”, som är talande för den deppiga emo-rapen på skivan, blev snabbt en hit.

Efter att han sköts på måndagen utanför en motorcykel-affär i Miami, har Floridarapparen hyllats på Twitter av bland andra J. Cole och av Kanye West, som skriver: ”Jag berättade aldrig för dig hur mycket du inspirerade mig medan du var här. Tack för att du existerade".