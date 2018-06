Anish Kapoor stämmer vapenlobbyn för reklamfilm

Verket är en bönformad skulptur som också kallas "The Bean" och står i Millenium Park i Chicago, en av många kända platser som visas i filmen "The Clenched Fist of Truth", alltså Sanningens knutna näve. I den talar NRA om att medier tystar riktiga nyheter i USA och att "skolor lär barn att deras president är en ny Hitler".

Kapoor kritiserade filmen i ett öppet brev tillsammans med anti-vapenorganisationen Everytown tidigare i år. Han varumärkesskyddade verket 2016, och nu stämmer han alltså NRA på 150000 dollar för varje gång bilden har använts av dem.