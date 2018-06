ETC-tidningar tvingas betala tillbaka presstöd

Det är de tre tidningar Dagens ETC, ETC Umeå och ETC Jönköping som tillsammans ska betala tillbaka drygt 8 miljoner kronor som tidningarna fått i presstöd.

Beslutet fattades av presstödsnämnden efter att företaget Tidningsstatistik (TS) kontrollerat antalet prenumeranter som räknas när tidningar ansöker om presstöd.

I den nya räkningen skrevs antalet pressstödsgrundande prenumeranter ner kraftigt - och därmed hade tidningarna fått presstöd som de inte skulle ha haft.

- Jag är inte ett dugg förvånad över det här.

- Varför är du inte förvånad?

- Nej, i och med att man sänker presstödet så har man i ett antal månader betalat för mycket. Och då ska det väl återbetalas, säger Johan Ehrenberg, grundare och ansvarig utgivare på ETC.

Anledningen till att antalet prenumeranter skrevs ner handlar om så kallade gåvoprenumerationer och ombudsförsäljning. Prenumerationer som enligt presstödsnämnden inte kan knytas till individuella betalningar, och därmed inte är presstödsgrundande.

Presstödsnämnden menar att det borde ha varit känt för ETC redan när de ansökte om presstöd.

- Vi har gjort exakt samma sak i 10 år, och Tidningsstatistik har räknat samma upplagor, samma metoder och samma erbjudanden i 10 år. Det elfte året väljer TS att inte längre godkänna gåvoprenumerationerna.

Under hösten meddelade ETC att man lägger ner flera av sina lokaltidningar som inte kan få presstöd på grund av för få prenumerationer. Återbetalningskravet på drygt 8 miljoner kronor, en summa som ska vara betald innan sista augusti, är ytterligare en börda för ETC att bära.

- Vi har skickat en begäran om att förhandla om en avbetalningsplan. Det hoppas jag de är sansade nog att genomföra. Det är ett stort slag att göra på ett datum. Vi får se vad de säger, säger Johan Ehrenberg.