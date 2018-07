Forskare: Media ger felaktig bild av "Star Wars"-fans

I internationell media har den senaste tiden synts rubriker som: "Star Wars och striden om den mer och mer förgiftade fankulturen". Bakgrunden är de sexistiska och rasistiska kommentarer som skådespelare fått på sina sociala medier.

William Proctor, universitetslektor i journalistik vid Bournemouth University, menar att medias rapportering ger en snedvriden bild av verkligheten. Han säger att artiklar byggda på några få rasistiska eller sexistiska kommentarer inte är ett bra sätt att beskriva sanningen.

– I många fall brukar den stora majoriteten av "Star Wars"-fans kritisera rasister och sexister på sociala medier, men det verkar helt saknas i journalisters bevakning överlag. Det är som ett sätt att överdriva vad som pågår, säger William Proctor som forskar om "Star Wars"-fans.

William Proctor är själv mycket kritisk mot de fans som väljer att sprida hat, men menar samtidigt att hur media väljer att spegla fenomenet bidrar till bilden att merparten "Star Wars"-fans skulle vara hatiska. Trots att studier visar att fankultur alltid är mycket mer mångsidig än så.

Ett exempel han lyfter upp är när "The Last Jedi" kom ut och hur media beskrev att den delade fansens åsikter. Han menar att fansens åsikter alltid är delade.

– Fansens åsikter är alltid splittrade. Jag säger inte att det inte finns rasistiska fans, men när journalister fokuserar på det här bygger det en bild av att "Star Wars"-fankulturen svänger åt höger. Och det är verkligen inte så enkelt, säger William Proctor.

I "The Force Awakens" från 2014 spelar den svarta skådespelaren John Boyega en stormtrooper. Då började hashtaggen #Blackstormtrooper trenda på Twitter. I media rapporterades om näthat mot John Boyega och William Proctor gjorde en djupdykning i hashtaggen.

Vad han upptäckte var att den absoluta merparten av kommentarerna var en debatt om ifall en stormtrooper kan vara svart när tidigare filmer antyder att de borde vara klonade från en karaktär med annan bakgrund.

– Vad jag såg var fans som utmanade varandra med kunskap om "Star Wars" för att vinna över varandra. Men jag såg ingen uttalad rasism. Det betyder inte att fans kanske försökte maskera sin rasism genom andra argument, men jag kan bara rapportera på fakta och jag tycker journalister ska göra det också, säger William Proctor.

Professor Will Brooker vid Kensington University i London skrev 2003 boken "Using the Force: Creativity, Community and Star Wars Fans". Med framstegen i sociala medier är samtalet mellan fans och filmskapare något som inte kunde ha hänt när han skrev sin bok.

Han tror precis som Willam Proctor att de hotfulla fansen är en klar minoritet sett till den stora massan av Star Wars-fans i världen.

– Det skulle bara ta några hundra personer som skriver hatiska kommentarer för att någon skulle vilja ta ner sitt Instagram-konto. Det finns vissa som helt klart missbrukar möjligheten de fått att prata med stjärnorna, men jag undrar om de inte är i minoritet när vi ser till de miljoner människor som ser "Star Wars"-filmer. Jag skulle hoppas att de är en kränkande minoritet, säger Will Brooker.

När det kommer till hur media rapporterar kring fenomenet anser han att de som hatar på det här sättet kan bygga sig en starkare plats i samtalet.

– Journalisterna citerar ofta tidigare artiklar och det är inte precis undersökande journalistik. Det är snarare ganska ofta trött journalistik. Jag tror att artiklarna som lyfter upp det här i ljuset i förlängningen skulle kunna ge de som hatar en större plattform, säger Will Brooker.