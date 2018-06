Kraftfullt reningsbad med Beyoncé

"This is real life". Citatet i tunga svarta bokstäver på storbildsskärmarna i fonden öppnar showen och sedan drar det igång med sanslös energi. En hitkavalkad på nära fyrtio låtar, vissa förkortade i mixar. Visuellt oerhört snyggt med eggande dansformationer, musikerna i rutmönster uppe i fondväggen, filmer med slitna stadslandskap, Jay Z och Beyoncé i ett sovrum klätt i dollarsedlar, paradisstränder, dokumentära klipp ur svart amerikansk historia. Detta är vad de vill iscensätta. Trots det inledande löftet om äkta liv är det ändå en saga och den kan sammanfattas: kärlek, konflikt/ilska, besvikelse, förlåt och nu kör vi vidare för kärleken är ändå störst. Beyoncés och Jay Z:s respektive och gemensamma låtarkiv är utplacerade i lämpliga positioner längs vägen.



De jobbar hårt bägge två och ser ut att ha kul, men Beyoncé äger mer av kvällen. Som den här kärlekssagan berättas är faktiskt The Bad Boy, det vill säga Jay Z, mindre intressant än den kraftfulla The Power Woman. Beyoncés artistiska insatser gör sig så oerhört bra på de stora bildskärmarna och ute i arenahallen, hennes enormt snygga kostymer, symmetrin och energin i dansnumren, ja visuellt är hon överväldigande. När hon sammankallar danstruppen i svart lack i "Formation", följt av "Who Run the World (Girls)" är det ett kraftfullt reningsbad.

Och när Beyoncé sitter ute i publiken och sjunger "Resentment" glömmer jag det muggiga arenaljudet. I det läget struntar jag i om vi faktiskt får vara med när megaartisterna terapeutar sitt liv, eller om det bara är en smart och framgångsrik iscensättning. Beyoncé är en otrolig sångerska och det är när hennes instrument får fullt svängrum som det blir som bäst.