Inga känslor är för stora för Florence + the Machine

Titel: "High as hope"

Artist: Florence + the Machine

Hur låter Florence + the Machine idag?

– Först och främst kan man konstatera att de inte har övergett sin älsklingsdevis "more is more". Här är inga musikaliska uttryck för stora, det är bombastiskt och dramatiskt och översvallande, det är trummor och körer, det är Florence Welch med urstark röst och alla känslor utanpå. Och det är både en välsignelse och en förbannelse, kan man säga, eftersom det är en svår balansgång – den mellan att lyckas piska upp rejäla känslostormar, och att vara så svulstig att det istället blir lite platt.

Lyckas de hantera den balansgången här?

– Ja, för det mesta, även om man ibland kan känna sig lite övergödd på musiken. Det är liksom Adele uppskruvad till max. Inte för att det alltid är något dåligt – det kan också vara ganska befriande. Men det är bra att albumet också innehåller mer avskalade låtar, som kan fungera som andningspauser. Till exempel låten "Grace" som, helt enkelt, inleds med Florence Welch ensam vid ett piano.

Florence + the Machine har blivit något av experter på stora kärleksballader. Fortsätter de att förfina den konsten på "High as hope"?

– Ja, delvis. Känslorna är i vanlig ordning "all over the place", men har här breddats bortom kärleksballaderna, vilket gör texterna lite extra intressanta. De känns liksom modigare och mognare. Florence Welch sjunger bland annat om sina ätstörningar och alkoholproblem, om sin kärlek till London, och om att göra sin mamma besviken. Det här är också första gången som hon har producerat delar av ett album själv, och även om det inte har förändrat ljudbilden särskilt drastiskt så bidrar det ändå till en känsla av att det här är ett högst personligt album.