Sommartipset: "Näset" av Hanneriina Mosseinen

Så här i sommartider kanske vi inte direkt går och längtar ihjäl oss efter en kärv berättelse om finska Karelen och den evakuering som skedde där under det Fortsättningskriget 1944. Ibland kan det dock vara kokt att stanna upp och ta sig en funderare över vad som skulle hända om vi själva tvingades ut på vägarna för att överge allt vi äger och har. Det är nämligen vad den finska konstnären och författaren Hanneriina Mosseinen gör i sin grafiska roman "Näset" som handlar om människorna som under brinnande krig fick lämna hem och hus, ta med sig kreatur och några få tillhörigheter och ge sig ut på flykt på vägarna.



Hanneriina Mosseinen har berättat dokumentärt tidigare i den självbiografiska boken Pappa som handlar om hennes egens far som plötsligt en dag försvann spårlöst under en utflykt med kollegorna. Nu tar hon det dokumentära greppet vidare och varvar sina egna blyertsteckningar och serierutor med arkivfoton och transkriberade ljudupptagningar. Alltihop sammanvävt med berättelsen om den unga Maria som drivs på flykt från sin gård och den unga okända soldaten som skadad flyr från fronten, irrar runt på landsbygden och så småningom stämplas som desertör.



Hanneriina Mosseinens "Näset" är tänkvärd och pressar sin läsare att ställa sig frågan: tänk om det var jag och min egen familj.