Polisen: Attack mot tidning var riktad

Skjutningen inträffade inne på Capital Gazettes tidningsredaktion i Annapolis, Maryland, öster om huvudstaden Washington. Larmet kom vid tretiden på torsdagseftermiddagen lokal tid.

Enligt ögonvittnen sköt mannen rakt igenom en glasdörr och in på ett kontor.

Polis kom mycket snabbt till platsen och evakuerade omkring 170 människor från byggnaden.

Fem personer dödades och tre personer skadades.

Gärningsmannen har identifierats som en 38-årig man. Enligt medieföretaget hade han haft en lång dispyt med tidningen. Han uppges ha stämt tidningen och en av journalisterna för förtal 2012.

Ett föremål som misstänks kunna vara explosivt upptäcktes i byggnaden där redaktionen huserar, meddelade polisen enligt Reuters.

Under en presskonferens som polisen höll i natt svensk tid, sa polisens presstalesperson att skjutningen var en riktad attack, att skytten ska ha letat efter sina offer.

Mannen använde rökgranater när han gick in i kontorsbyggnaden och var väl förberedd, säger polistalesmannen Bill Krampf.

En poliskälla uppger för CBS News att myndigheterna tog till bland annat ansiktsigenkänning för att kunna söka igenom databaser med id-handlingar.

Polisen undersöker hans hem under kvällen lokal tid.

Enligt Baltimore Sun, som äger tidningen Capital Gazette, där skjutningen ägde rum, fick de information om skjutningen av en reporter. Flera anställda på tidningen twittrade från platsen.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Han fortsätter skriva:

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

"Det finns inget mer hemskt än att höra flera personer bli skjutna medan du är under ditt skrivbord och sedan hör gärningsmannen ladda om."

Pressfrihetsorganisationen Reporters Committee for Freedom of the Press, skriver i ett uttalande att man är bestörta och beklagar djupt sorgen för alla drabbade, familjer och kollegor. Och beskriver också en allt mer hotfullt stämning och klimat mot pressen har gjort det farligt att vara journailst i USA idag.

Amerikanska medier rapporterar att flera mediebolag nu har förhöjd säkerhet med anledning av skjutningen.

Trots den dödliga attacken fortsätter tidningen att arbeta och har meddelat på social medier att The Capital Gazette inte länker låta sig stoppas och kommer att komma ut även under fredagen.

USA:s president Donald Trumps talesperson Sarah Sanders fördömer dådet och skriver att det är en attack mot oskyldiga journalister.

I en tweet beskriver hon dådet som en ondskefull handling av meningslöst våld i Annapolis och att en attack mot oskyldiga journalister som gör sitt jobb är en attack mot varje amerikan.