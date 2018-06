Sci-fi-författaren Harlan Ellison död

Bland hans mer kända verk finns Star Trek-episoden "The city on the edge of forever" från 1967 och kortnovellen "A boy and his dog" från 1969 som senare filmades med Don Johnson i huvudrollen.

Ellison skrev också romaner, noveller och var redaktör för vissa science fiction-antologier och han vann en rad priser.

Ibland använde han pseudonymen "Cordwainer Bird" för att markera att hans originalmanus hade förändrats på ett sätt som han inte kunde stå för.

Han var också känd för sitt temperament och sägs vid ett tillfälle ha skickat 213 tegelstenar till en förläggare som inte hade betalat honom. Vid ett annat tillfälle stämde han bolaget bakom "Terminator"-filmen med hänvisning till att filmen skulle vara ett plagiat av en av hans noveller.

Harlan Ellison blev 84 år, rapporterar The Guardian.