Drake ger svar på tal med dubbelalbum

Jag är en av dem, kanske framför allt kvinnor, som älskade albumet "Take care" som Drake släppte 2011. Då kändes det uppfriskande med en man som visade svaghet och rappade om känslor. Sedan dess har han gjort en musikalisk resa och släppt skivor och samarbeten som doftat såväl sydafrikansk house och brittisk grime som karibisk dancehall.

Hans konstnärliga mod har flera gånger förnyat hiphopgenren. Men han har samtidigt rört sig allt längre bort från den underground-rap som han en gång lyckades göra mainstream. Och i takt med det har jag själv intresserat mig allt mindre för Drake och hans känsloliv.

Men med dubbelalbumet "Scorpion" fångar han återigen min uppmärksamhet. Med ett säkert spel men ändå aktuellt sound landar Drake i en A-sida med reflekterande rap över tunga beats, och 90-tals-influenser som en Mariah Carey-sampling och ett inhopp av den legendariske producenten DJ Premier. Och en B-sida som bjuder på en tidigare osläppt Michael Jackson-inspelning och Drakes lena sångröst som skapar mjuk r'n'b.

Och Drake har förstås en hel del att säga – om dagens ytliga instagramkultur, prestationskrav, relationer, och sin hemlige son, som rapparen Pusha T avslöjade för världen när han och Drake hade en beef tidigare i år. I flera låtar refererar Drake till pojken och i "March 14" försöker han rentvå sig själv som den frånvarande pappa han har varit. Det blir en hel del svar på tal till andra rappare. Men Drakes kommentarer och funderingar blir också hits.

Singlarna "God's Plan" och Lauryn Hill-samplade "Nice for what" har båda toppat Billboard-listorna under våren. Den senare hade lika gärna kunnat släppas för tio år sedan, men det gör ingenting när Drakes sång känns som om den är riktad direkt till mig. Fler listklättrare lär det bli från "Scorpion", som gästas av bland andra Ty Dolla Sign och Jay-Z. Samarbeten som aldrig tar över eller ens stjäl minsta ljus från Drake själv.