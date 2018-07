Nyckeln till Sverigeaktuella Ed Sheerans framgång

– Om man tänker sig motsvarigheten i matväg så är han en vaniljglass i strut. En helt vanlig kille från norra England. Han började ju som gatumusiker i England och nu står han där med sin akustiska gitarr och har tagit det hela vägen till arenaspelningar. Det är liksom flanellskjortan, rödhåret, extremt sympatisk - en helt vanlig kille.



Ja, för trots att den 26-årige popstjärnan nu har släppt fyra album, är ute på sin största turné hittills, slagit försäljningsrekord i ett flertal länder och har lyckats sälja ut tre arenor bara i Sverige har han ändå lyckats bevara bilden av sig själv som jordnära och just vanlig. Men det är ingen slump att Ed Sheeran låt "Shape of you" har 1,8 miljarder spelningar på Spotify och var musiktjänstens mest strömmade låt under 2017.

Han är ju en affärsman utan dess like.



– Han är ju en affärsman utan dess like. Han vet när det går dåligt med sifforna i Frankrike, så sätter han sig med sitt team i Frankrike och kollar "hur når vi den franska publiken bättre? Vilka tv-framträdanden ska vi göra? Hur får vi upp albumförsäljningen?" Han är delaktig på nästan detaljnivå. Många stora artister har ett helt team omkring sig, men han är verkligen mitt i det också.



Och Ed Sheerans lista med framgångsrika låtar är numera lång och han har exempelvis skrivit låtar till Taylor Swift och Zara Larsson. Och Emma Vikström menar att det är just hans förmåga att sätta samman hits som slår och skriva romantiska texter som når brett som är Ed Sheerans nyckel till framgång. Men hon återkommer också till just enkelheten, som också är ett signum i hans liveframträdande.

Det är ju inte så mycket fyrverkerier och hopp och dans. Utan det är väl mest han och hans gitarr.



– Det är ju en enmansorkester. Han är ju helt själv på scenen. Det är inget liveband, det är inga dansare. det är inga bakgrundssångare. Hans står ju där med en så kallad looppedal med sin akustiska gitarr. Han kanske trummar lite på gitarren så spelar han in det, så klickar han med foten och spelar han in ett annat lagare. Så blir det lager på lager på lager och sjunger han över det. Det blir ju egentligen bara ett litet piano som han vid sidan där och ljud från hans gitarr så kör han på det hela spelningen



