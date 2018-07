Tonsättaren Oliver Knussen är död

På sin hemsida skriver de att han var en av världens mest framstående och inflytelserika kompositörer. Oliver Knussen föddes i Glasgow i Skottland, men växte upp utanför London. Han började komponera musik som sexåring och skrev sin första symfoni vid 15 års ålder. Några av hans mest kända verk är barnoperorna "Higglety, pigglety pop" och "Where the wild things are", baserade på Maurice Sendaks böcker.

2016 tillägnades Tonsättarfestivalen i Stockholms konserthus Oliver Knussen. Ett av verken som framfördes då var hans rekviem "Songs for Sue", som han skrev till minne av sin hustru.

Oliver Knussen blev 66 år och avled efter en tids sjukdom.