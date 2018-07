Påvens hand och den förbannade grisen i Derby

Några dagar innan Sverige slås ut ur fotbolls-VM kommer boken till redaktionen. Det känns som ett tecken, både före och efter matchen mot England.

"Järtecken" är också bokens titel. Historikern Sofia Gustafsson har studerat 1500-talskyrkoherden Joen Petri Klints ovanligt rika förteckning av molnformationer, blodregn, missbildade foster och kometer – liksom allt vad de tänktes förutsäga. Apokalypsen själv, kungars död, svåra nederlag i krig. Eller varför inte i fotboll.

Under den neutrala beteckningen "Handskrift N28" på Linköpings stiftsbibliotek finns Klints 400-sidiga förteckning över ett antal de järtecken som svämmade över det sena 1500-talet: under lutheranismens strid mot katolicismen över Europa och med boktryckarkonstens helt nya möjligheter att sprida profetiorna brett.

Dessutom har han ofta illustrerat dem egenhändigt. Förbluffande suggestiva små iscensättningar av till exempel Påvens hand, som visade sig över Stockholms himmel år 1600, eller de tre talande liken i Münster 1588.

Trots att samlingen är omsusad, har det tydligen inte funnits någon regelrätt forskningsstudie av den tidigare. Sofia Gustafsson går därför noggrant kyrkoherdens influenser och delar upp järtecknen i underkategorier. Och det blir ju som ofta i akademiska framställningar. Vad man vinner i systematik, förlorar man lätt i läsbarhet och en mer övergripande berättelse.

Ändå är det svårt att inte dras med av hennes genomgång – och kanske dra lite på munnen åt 1500-talsmänniskans primitiva föreställningsvärld.

Innan vi vänder blicken mot oss själva.

För inte minst under fotbolls-VM ägnade sig det globala sportfolket åt att just tolka tecknen på ett närmast medeltida vis. Före Sveriges kvartsfinal hade till exempel en utvald get i matchstaden Samara förutspått svensk seger, medan en synsk gris i Derby på ett eller annat sätt hade valt England som vinnare.

Tyvärr blev det ju den senare som fick rätt den här gången. Men teckentolkningen begränsar sig ju inte till en get eller gris eller kyrkoherde – utan tycks snarare beröra människan i största allmänhet.

Våra tidlösa försök att förstå vår egen tid. Från förhistorien till fotbolls-VM.