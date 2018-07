Flickor som bor på bordeller i Indien sätter upp en föreställning om sina liv

– This is a story of a girl who asks questions, and in the situation they live in it is not allowed to ask questions. So it teaches them through doing, you should ask questions.

Rupesh Tillu är artist och aktiv i barnrättsorganisationen Clowner utan gränser, som ligger bakom föreställningen "Why Why girl", en del av ett projekt Clowner utan gränser driver i Mumbai sedan 2013. Man vill stärka flickornas självkänsla och göra dem medvetna om att det finns en annan värld.

De sex flickorna har koreograferat pjäsen själva och är mellan 10-15 år. De är uppväxta i ett av Indiens största Red Light-distrikt med föräldrar som arbetar med prostitution, och berättar om hur de gör för att överleva genom lek och fantasi.

Vilket Rupesh Tillu menar är precis vad Clowner är till för. Genom att skratta åt sina motgångar äger man dem.

– When they are on stage they have their on identity, and the confidence that they gain and the power that they get with this little red nose, they can be themselves, because the red nose is their background and red nose is their future. They can feel confident within themselves.

Han hoppas att pjäsen får publiken att våga ifrågasätta sociala normer och menar att Metoo-rörelsen fortfarande visar på hur viktigt det är med kvinnliga rättigheter.

Flickorna själva lämnade bordellområdet för första gången för tre veckor sedan efter att ha blivit inbjuda till en barnteater-festival i Polen och uppträtt inför flera tusen personer. Shradda är en av flickorna, och hon säger att hon känner sig som en helt ny person när hon tar på sig den röda näsan.

– What kind of experience do you wish for the audience to take with?

– Happy