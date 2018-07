Mick Jagger får bära hundhuvudet

Rolling Stones sångare Mick Jagger pekas nu ut som syndabock av engelska fotbollsfans. Detta efter att hans närvaro i publiken under gårdagens semifinal i fotbolls-VM påstås ha bidragit till Englands 2-1 förlust mot Kroatien, som skickade ut England ur VM. Det har rent av gått så långt att den 74-åriga rocksångaren sägs bringa otur med sig på fotbollsmatcherna oavsett vilket lag han håller på.

Frontmannens bana som olyckskorps ska ha tagit sin början redan för åtta år sedan när han dök upp vid sidan om USA:s tidigare president Bill Clinton när USA mötte Ghana i fotbolls-VM i Sydafrika. Med resultatet att USA förlorade. Enligt tidningen Variety ska han också ha suttit på läktaren under Englands 4–1-förlust mot Tyskland.

Vissa fotbollsfans menar nu att Mick Jagger sedan fortsatte att dra olycka över fotbollslagen då han under VM-matchen 2014 skulle heja fram Brasilien tillsammans med sin son och brasilianarna förlorade med 7-1 mot Tyskland. Och den här förbannelsen menar de ska ha följt Mick Jagger på ett flertal matcher genom åren. Inte minst då hans inlägg i sociala medier inför stora idrottsevenemang även påstås ha en jinxande effekt.

Inför semifinalen mellan England och Kroatien lade Mick Jagger upp ett filmklipp på sig själv från läktaren med texten "C'mon England". Men ännu en gång visade sig att rocklegendens närvaro endast bidrog till otur. Åtminstone om man ska tro engelska fotbollsfans.

När Mick Jagger förra året släppte nya låtar hette en av dem "England lost" och innehöll textraden "I went to see England, but England's lost". Något som nu sammankopplas med sångarens förlustbringande närvaro i idrottssammanhang.