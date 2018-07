Sacha Baron Cohen slår tillbaka mot Palin

Det var efter att den brittiska komikern Sacha Baron Cohen, känd för bland annat karaktärerna Borat och Ali G, hade drivit med Sarah Palin under insplningen av sin nya tv-serie "Who is America" som Palin reagerade starkt.

Cohen ska i mötet med Palin ha varit förklädd till sitt nya alterego, krigsveteranen Billy Wayne Ruddik JR. Den tidigare presidentkandidaten, som kände sig lurad, röt ifrån på en ett inlägg på Facebook och menade att hon var ett offer för komikerns ondskefulla, exploaterande och sjuka humor.

Nu slår Sacha Baron Cohen tillbaka i ett inlägg på Twitter, där han i form av ett brev, återigen ikläder sig rollen som Billy Wayne Ruddik Jr. I brevet titulerar han sig medborgarjournalist och kräver en ursäkt av Palin, som i sitt inlägg hävdade att Cohen hade utgett sig för att vara krigsvetaren i samband med intervjun. Någon som Cohen avvisar. Istället menar han att det är Palins egen slutsats och passar även på att skicka med satirisk kritik mot den tidigare presidentkandidaten.

"Jag har alltid beundrat dig för att du säger sanningen om Obamas födelseattest och berättar var Ryssland ligger."

Sacha Baron Cohens tilltag har även mött kritik från andra håll. Exempelvis från senatskandidaten Roy Moore som även han ska ha låtit sig övertalas att delta i en intervju med Cohen. Moore säger sig ha blivit bortgjord och förödmjukad av komikern. Han påpekar också att han inte behöver Cohen för att veta vem Amerika är, vilket syftar på seriens titel.

"Who is America?" släpps på HBO Nordic den 16 juli.