Uppmärksammad VM-aktion av Pussy Riot

Det var igår under finalmatchen i fotbolls-VM mellan Frankrike och Kroatien som fyra medlemmar ur konstnärskollektivet Pussy Riot tog sig in på fotbollsplanen iklädda polisuniformer. De fångades strax in av ordningsvakterna, och till en början var det få som förstod vad det handlade om. Men kort efter det att medlemmarna förts av planen skrev Pussy Riot på sociala medier att det var de som stod bakom aktionen.

Pussy Riot skrev på sociala medier att de kräver att politiska fångar i Ryssland släpps fria, att det ska finnas politisk mångfald och konkurrens, samt att ingen ska sitta i fängelse på grund av fabricerade åtal.

Pussy Riot dedikerade också aktionen till den avlidne ryske poeten Dmitrij Prigov, som skrivit en diktcykel där just poliskonstapeln är en av huvudpersonerna.

Senare släppte Pussy Riot också ett videomeddelande med titeln "Poliskonstapeln ger sig in i matchen", där tre av medlemmarna förklarar målet med aktionen: "Värlsmästerskapet har varit fantastiskt - det har visat hur polisen i Ryssland skulle kunna bete sig. Men vad händer när världsmästerskapet är över?".

Efter att medlemmarna greps togs de till ett utrymme inne på Luzjnikistadion och under kvällen spreds en videofilm därifrån, där en polisman utanför bild säger till två av medlemmarna att de gjort så att Ryssland måste betala böter till internationella fotbollsförbundet FIFA. Samtidigt beklagar han att året inte är 1937 - en anspelning på Stalins utrensningar av politiskt oliktänkande.

Medlemmarna riskerar nu böter och samhällstjänst. Dels för att ha tagit sig in på planen, och dels för att olovligen ha burit polissymboler. Enligt ryska medieuppgifter så utreder myndigheterna om medlemmarna brutit mot lagar som kan ge fängelsestraff.

Samtidigt skriver Pussy Riot på sociala medier att en advokat nekats att besöka medlemmarna - något som bryter mot rysk lag.