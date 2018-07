Barnboksförfattaren Christine Nöstlinger har gått bort

Christine Nöstlinger föddes i Wien i mitten av 30-talet och sa sig själv vara en vild och arg unge under uppväxten. Hon var framför allt aktiv som författare under mitten av 70- och 80-talen men skrev böcker in på 2000-talet. Många av dem finns översatta till svenska.

Christine Nöstlinger skrev böcker för barn i alla åldrar. Hon höll sig inte till någon särskild genre och berättelserna varierar från fantasi till vardagsrealism. De handlar om allt från hur det är att ha lite pengar och familjeproblem till att bli mobbad i skolan, och de innehåller alltid en viss rak och osentimental men kärleksfull humor.

Nöstlinger vann en mängd priser för sina böcker och 2003 var hon den första barnboksförfattaren som tilldelades Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, tillsammans med illustratören Maurice Sendak som skrivit boken "Till Vildlingarnas Land".

Boel Westin är ordförande ALMA-juryn.

– I motiveringen talar man om att hon är genreöverskridande, att hon står på barnets sida och att hon inte uppfostrar, utan ouppfostrar. Hon talar om att det finns ett människofientligt samhälle och hon vill visa barnets plats och rätt och frihet, det är något som var viktigt för henne och hon skrev en del om det, säger hon.

Den tyske socialdemokraten Martin Schulz jämför Nöstlinger med författare som Michael Ende och Astrid Lindgren. Han skriver att hennes böcker ofta handlar om behovet av mod för att det kan vara kämpigt att hitta sin plats i livet, för att livet inte alltid är logiskt och rättvist. Men att de också handlar om att det lönar sig att kämpa, och det finns alltid människor som är beredda att ge sitt stöd.