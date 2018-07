Så tycker internationella kritiker om nya Mamma Mia

På onsdag är det dags för uppföljaren "Mamma Mia 2: Here we go again," som precis som den förra bygger på att karaktärerna med jämna mellanrum brister ut i Abba-låtar, som på så vis vävs in i handlingen.

Och redan nu har filmen recenserats av internationell media, och får överlag 3:or i betyg.

Den amerikanska branschtidningen Varietys recensent skriver att filmen har en mer melankolisk ton än föregångaren och menar att det passar bra med Abbas musik, som alltid bär på ett stråk av sorg.

Brittiska The Guardians recensent gillade inte alls den förra filmen men skriver nu att han mot sin vilja kommer på sig själv med att sitta och le åt "de kompromisslösa fånigheterna" och att filmen på ett medvetet och roligt sätt driver med sig själv.

Betydligt mindre entusiastisk är tyska Der Spiegel i sin recension. All charm från föregångaren är borta konstaterar en besviken kritiker, som tycker att filmen ser steril och spöklik ut. Han hade hoppats på en stunds verklighetsflykt "något som världen behöver nu mer än någonsin," skriver han.

Och vad Kulturnytts recensent Björn Jansson tycker om "Mamma Mia! Here we go again" hör du i Kulturnytt imorgon bitti.