Nya Mamma Mia-filmen: Skratt, sång och en liten skämskudde

Titel: Mamma Mia! Here we go again

Regissör: Ol Parker

Manus: Ol Parker, Catherine Johnson, Richard Curtis Judy Craymer

Skådespelare: Lily James, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan

Genre: Musikal/romantik

Betyg: 3

Amanda Seyfried sjunger i inledningen och visst får vi vad vi förväntar oss. Ett pärlband av ABBA-låtar och vi befinner oss i den vykortsvackra grekiska övärlden, där Sophie ska nyinviga hotellet med en stor fest.

Det är ett år sen mamma Donna, ja ni vet hon som Meryl Streep spelade i första filmen, gick bort. Och Sophie har bjudit in alla sina tre pappor och mamma Donnas vänner till festen.

Men hennes pojkvän är i New York där han blivit erbjuden ett toppjobb och Sophie är orolig att historien ska upprepa sig. Att också hon lämnas ensam på den grekiska ön. Och vi får mamma Donnas historia, den unga Donna spelas av Lily James, och dom tillbakablickarna får stort utrymme i filmen.



Unga Donna möter unga Harry i Paris och så här långt i filmen känns det lite kantigt, det tar inte fart och musiken är ömsom vin ömson vatten.

Ja, ni hörde ju... det är med skräckblandad nyfikenhet på vad som ska komma, som jag sitter där i biofåtöljen.



Men efter ett tag så fäster den enkla berättelsen, det tar fart och ett och annat skratt bjuds det på. Och musiken blir bättre, Waterloo-covern hör nog till filmens sämre. Till filmens mest sevärda nummer hör Cher som tillsammans med Andy Garcia sjunger Fernando...



Mamma Mia! Here we go heter alltså filmen och visst miljöerna liknar ibland en sämre resebroschyr, kärleksscenerna är inte direkt elektriska och det saknas verklig dramatik.

Å andra sidan - det här somrig familjeunderhållning, för alla generationer. Här finns skratt och sånger att sjunga med i. Och när Meryl Streep dyker upp, då glömmer i alla fall jag invändningarna.