Svensk konstbok blir amerikansk tv-serie

Bilderna av en alternativ värld där science fiction möter svensk 80-talsförort har gjort Simon Stålenhag till ett känt namn. Tidigare stod det klart att hans bok "Passagen" ska bli Hollywoodfilm och nu ska "Ur varselklotet" bli en tv-serie.

"Tales from the loop" ska serien heta och den bygger på Stålenhags målningar ur boken. Det svenska produktionsbolaget Indio står för inspelningen som är tänkt att inledas nästa år.

– Simon Stålenhag målningar är kända för deras vision om ett futuristiskt landskap som inte är så långt borta. Vi ser fram emot att ge det liv och dela det med vår publik, säger Albert Cheng på Amazon Studios, bolaget som ska visa serien, till Variety.

Nathaniel Halpern, som skrivit till tv-serien "Legion" står för manus och Mark Romanek (Never let me go) regisserar första avsnittet.

– Jag sa i början att de måste hitta någon som kan göra berättelsen till sin och inte bara översätta min. Nathaniel är jämngammal med mig och har lite motsvarande bakgrund som jag, fast i USA, säger Simon Stålenhag till Kulturnyheterna i SVT och fortsätter:

– Min bok handlar ju mycket om min uppväxt ute på Mälaröarna och det blir ju svårt att göra en amerikansk version av exakt det. Det är bättre med någon som kan fylla i med detaljer ur sitt liv istället.