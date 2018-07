Beast - lockande farlig kärlek

Titel: Beast

Regissör: Michael Pearce

Manus: Michael Pearce

Skådespelare: Johnny Flynn, Jessie Buckley, Geraldine James

Genre: Drama

Betyg: 3

Det är födelsedagsfest, en fin sådan hemma hos familjen Huntington och Molls syster höjer en skål för henne. Sen bryter systerns man in, den stilige flygkaptenen och berättar för alla att de väntar tvillingar. Alla rusar till för att gratulera, champagnen plockas fram och Moll, hon är osynlig igen.

Hon flyr från sin egen födelsedagsfest till diskoteket i stan, dricker och dansar och möter Pascal på hemväg under morgontimmarna, han räddar henne undan en påträngande kille på stranden.



Pascal är en ung man som står utanför den fina villavärlden som Moll stängts in i, han står för nåt annat. En flyktväg, en annan sida av Moll.

Och Moll flyr hemmet för Pascal, och under samma tid fylls nyheterna av ett mord som begåtts på en ung flicka i trakten.



Beast är som en korsning av en välskriven ungdomsroman om den förbjudna kärleken. Jag tänker på Sonya Hartnett, hon som fick ALMA-priset för sina böcker, där det okända kan vara både lockande och skrämmande. Och det är också som en brittisk kriminalserie. Här finns Morden i Midsomer-miljöer, och en kriminalhistoria finns ju också där i bakgrunden

Och den här genreblandningen fungerar långt in i filmen, men hur avslutar man en sån historia?

Ja, tyvärr är det den svagaste länken här. Och det är synd för Jessie Buckley i huvudrollen som Moll fängslar, och hon får mig att vilja veta - vad döljer hon?