"Last Christmas" kan bli långfilm

Vintern och kylan är väldigt långt borta just nu. Men i dag kom nyheten om en att film inspererad av låten "Last Christmas" är på gång och artisten och Wham-sångaren George Michael ska själv ha varit inblandad i arbetet fram till sin död 2016, enligt The Guardian.

Filmen beskrivs som en "julhelgsromans i London" och är skriven av skådespelaren Emma Thompson och artisten Bryony Kimmings.

Kimmings säger själv i en intervju med brittiska Radio Times att idéen till filmen kommer från bland andra Michael själv och att den ska vara skriven utifrån ett queert perspektiv.

Det finns ännu inga uppgifter om när filmen väntas vara färdig, men regissören Paul Feig är enligt uppgift knuten till projektet. Han är mest känd för komedierna "Bridesmaids" och rebooten av "Ghostbusters" från 2016.