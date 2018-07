Comic-con 2018 – utan de stora namnen

I dag drar den anrika mässan Comic-Con i gång i San Diego. Det som började som en liten serietidningsmässa 1970 har med åren växt till en plats där besökare får se några av världens största filmstudios presentera sina filmer.

Men i år har några av de största aktörerna valt att skippa mässan, rapporterar amerikanska medier. Disney kommer inte ha paneler eller nya trailers relaterat till sina stora filmserier Star Wars och Marvel.

Journalister spekulerar i att bolaget kanske hellre vill satsa på att bygga varumärket kring sin egen mässa D23, där exempelvis The Last Jedi hade en stor panel förra året.



TV-kanalen HBO har valt att inte heller dyka upp med sina två största serier till Comic-Con, så fans till Game of Thrones och Westworld ska inte förvänta sig några stora nyheter från helgen.