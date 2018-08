Gus van Sants nya film – sprit, rullstolar och svart humor

Titel: Don't worry, he won't get far on foot

Regissör: Gus van Sant

Skådespelare: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara.

Gus van Sants nya film är den mest amerikanska film jag sett på länge. Inte så att den är fylld med hollywoodklichéer, men varje detalj är amerikana: möbler, språk, humor. ”Don’t worry, he won’t get far on foot” (Oroa dig inte, han kommer inte så långt till fots) handlar om tecknaren John Callahan, en kultfigur i 90-talets USA, beryktad för sina beska satirer och sitt svåra liv. Callahan var föräldralös, började dricka i 12-årslåldern, 21 år gammal råkade han ut för en bilolycka – och fick tillbringa resten av livet i rullstol: handikappad, alkoholiserad, en riktig loser. En av alla i utkanten av den amerikanska drömmen.

Men han lägger ena handen om den andra, skakiga, och blir en av USA:s mer framgångsrika skämttecknare. Det är hans självbiografi Gus van Sant filmat och filmen följer biografins kronologi: olyckan, terapin – Anonyma Alkoholisters 12-punkts program och så framgången. Ett ovanligt liv men en slätstruken film. Rätt länge undrar jag vad som fascinerat van Sant i den här berättelsen. Han är så pliktskyldig i sin regi. Enda temperamentet visas i kameraåkningarna. Det är långt från den verklige Callahan som på telefonsvaren sade: ”Det här är John, jag är för deprimerad för att tala med dig idag. Läs in ditt meddelande när du hör skottet”.

Gus van Sant är inte i närheten av den beskheten. Han är förstående. Kvar finns skådespeleriet: Joaquin Phoenix som Callahan, Jonah Hill som en påfrestande snusförnuftig hippie som blir Callahans sponsor i avgiftningsprogrammet och så Jack Black som den plufsige alkoholisten Dexter. De så irriterande tillbakalutade att det blir bra. Vad gäller Callahans svenska flickvän flygvärdinnan Annu är det en så änglalik, osannolik gestalt att inte ens Rooney Mara kan ge henne kroppslighet eller göra henne viktig, riktig. Har Gus van Sant någonsin åkt med AS?

Det hela känns som om filmen vore sponsrad av länkarna och flygbolaget och inget ont om det – men varför se den?

Jo, här ser vi sorgkanten på det amerikanska samhället som fascinerat van Sant alltifrån Drugstore Cowboy 1989 vars huvudpersoner liknar denna films: begåvade, marginaliserade, inte permanent olyckliga men utanför sammanhangen. När Gus van Sant lyckas har en fingertoppskänslighet för underspel, rytm, kamerarörelser men den här gången går det trögt. Och efter två tredjedelar av filmen har han inget kvar att berätta, kanske därför att han helt ignorerar att skildra hur Callahan från att vara amatörklottrare hittar sin utarbetade naiva stil och grymma humor. Där tror jag historiens nerv finns, men den missar Gus van Sant. Men de fungerande scenerna räcker för att vi se våra medmänniskor med lite mer respekt.