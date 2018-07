Närmare 300 filmer som får dig att gråta

När vi i sociala medier ställde frågan om vilka filmer som får en att gråta strömmade det in svar och historier. Det pågår till och med fortfarande. Därför är listan hundratals titlar lång och minst sagt omfattande.

Förhoppningsvis hittar du något tips till en framtida snyftarsession eller kanske förvånas du över vilka filmer som lockar fram tårar. Men är det något vi har lärt oss av att sammanställa den här listan är det att vad som helst kan beröra en tittare.

Listan följer i kronologisk ordning, med senaste först. Kanske finner du att andra gråter till samma filmer som du. Vi hoppas i alla fall att du får många bra tips och filmupplevelser framöver.

10-tal

Mamma Mia! Here we go again (2018). Regi: Ol Parker. I rollerna: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan,

Lite pinsamt, men grät mig till och från i stort sett mig igenom Mamma Mia 2.

Ted – för kärlekens skull (2018) Regi: Hannes Holm. I rollerna: Adam Pålsson, Hanna Alström, Jonas Karlsson.

The shape of water (2017). Regi: Guillermo del Toro. I rollerna: Sally Hawkins, Michael Shannon

Call me by your name (2017). Regi: Luca Guadagnino. I rollerna: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg.

Blade runner 2049 (2017). Regi: Denis Villeneuve. I rollerna: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas.

The schack (2017). Regi: Stuart Hazeldine. I rollerna: Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw.

Paddington 2 (2017). Regi: Paul King. I rollerna: Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville.

Coco (2017). Regi: Lee Unkrich, Adrian Molina. I rollerna: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt.

Wonder (2017). Regi: Stephen Chbosky. I rollerna: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic, Julia Roberts.

Wonder Woman (2017). Regi: Patty Jenkins. I rollerna: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright.

Sameblod (2017). Regi: Amanda Kernell. I rollerna: Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj-Doris Rimpi.

Dunkirk (2017). Regi: Christopher Nolan. I rollerna: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance.

Jag, Daniel Blake (2016). Regi: Ken Loach. I rollerna: Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy.

Moonlight (2016). Regi: Barry Jenkins. I rollerna: Naomie Harris, Mahershala Ali, Trevante Rhodes.

La La Land (2016). Regi: Damien Chazelle. I rollerna: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt.

Vaiana (2016). Regi: Ron Clements, John Musker m.fl. I rollerna: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House.

Your name (2016). Regi: Makoto Shinkai. I rollerna: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Narita.

In This Corner of the World (2016). Regi: Sunao Katabuchi. I rollerna: Non, Kira Buckland.

The red turtle (2016). Regi: Michael Dudok de Wit. I rollerna: Emmanuell Garijo, Tom Hudson.

Livet efter dig (2016). Regi: Thea Sharrock. I rollerna: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer.

A silent voice (2016). Regi: Naoko Yamada. I rollerna: Miyu Irino, Saori Hayami, Aoi Yûki.

Julieta (2016). Regi: Pedro Almodóvar. I rollerna: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao.

Ghostbusters (2016). Regi: Paul Feig. I rollerna: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Leslie Jones.

Manchester by the sea (2016). Regi: Kenneth Lonergan. I rollerna: Casey Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedges.

Skönheten i allt (2016). Regi: David Frankel. I rollerna: Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet.

Lion (2016). Regi: Garth Davis. I rollerna: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara.

Grät mig igenom i stort sett hela filmen, och i flera dagar efteråt. Den borde vunnit Oscar för bästa film!

A street cat named Bob (2016). Regi: Roger Spottiswoode. I rollerna: Luke Treadaway, Bob the Cat, Ruta Gedmintas.

En man som heter Ove (2015). Regi: Hannes Holm. I rollerna: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll.

Carol (2015). Regi: Todd Haynes. I rollerna: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson.

Insidan ut (2015). Regi: Pete Docter, Ronnie Del Carmen. I rollerna: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black.

The big short (2015). Regi: Adam McKay. I rollerna: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling.

The Lady in the van (2015). Regi: Nicholas Hytner. I rollerna: Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent.

Max (2015). Regi: Boaz Yakin. I rollerna: Thomas Haden Church, Josh Wiggins, Luke Kleintank.

Star Wars: The Force Awakens (2015). Regi: J.J. Abrams. I rollerna: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver.

Me and Earl and the dying girl (2015). Regi: Alfonso Gomez-Rejon. I rollerna: Thomas Mann, RJ Cyler, Olivia Cooke.

Suffragetterna (2015). Regi: Sarah Gavron. I rollerna: Carey Mulligan, Anne-Marie Duff, Helena Bonham Carter.

Förr eller senare exploderar jag (2014). Regi: Josh Boone. I rollerna: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff.

Interstellar (2014). Regi: Christopher Nolan. I rollerna: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain.

Pride (2014). Regi: Matthew Warchus. I rollerna: Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West.

Mommy (2014). Regi: Xavier Dolan. I rollerna: Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon, Suzanne Clément.

Still Alice (2014). Regi: Richard Glatzer, Wash Westmoreland. I rollerna: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart.

Song of the sea (2014). Regi: Tomm Moore. I rollerna: David Rawle, Brendan Gleeson, Lisa Hannigan.

När Marnie var där (2014). Regi: James Simone, Hiromasa Yonebayashi. I rollerna: Sara Takatsuki, Kasumi Arimura, Nanako Matsushima.

Big Hero 6 (2014). Regi: Don Hall, Chris Williams. I rollerna: Scott Adsit, Ryan Potter.

About last night (2014). Regi: Steve Pink. I rollerna. Kevin Hart, Michael Ealy, Regina Hall.

Still life (2013). Regi: Uberto Pasolini. I rollerna: Eddie Marsan, Joanne Froggatt.

12 years a slave (2013). Regi: Steve McQueen. I rollerna: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender.

Boktjuven (2013). Regi: Brian Percival. I rollerna: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson.

Blå är den varmaste filmen (2013). Regi: Abdellatif Kechiche. I rollerna: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche.

The selfish giant (2013). Regi: Clio Barnard. I rollerna: Conner Chapman, Shaun Thomas, Sean Gilder.

Philomena (2013). Regi: Stephen Frears. I rollerna: Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark.

Amour (2012). Regi: Michael Haneke. I rollerna: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert.

Les Misérables (2012). Regi: Tom Hooper. I rollerna: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway.

The broken circle breakdown (2012). Regi: Felix Van Groeningen. I rollerna: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse.

Beasts of the southern wild (2012). Regi: Benh Zeitlin. I rollerna: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly.

“Beasts of the southern wild”, barn som far illa bölar jag alltid åt.

What Maisie knew (2012). Regi: Scott McGehee, David Siegel. I rollerna: Julianne Moore, Alexander Skarsgård, Steve Coogan, Onata Aprile.

Lorax (2012). Regi: Chris Renaud, Kyle Balda. I rollerna: Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito.

Jag saknar dig (2011). Regi: Anders Grönros. I rollerna: Agnes Blåsjö, Mikael Ersson, Thomas Hanzon.

Another earth (2011). Regi: Mike Cahill. I rollerna: Brit Marling, William Mapother, Matthew-Lee Erlbach.

Shame (2011). Regi: Steve McQueen. I rollerna: Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale.

War Horse (2011). Regi: Steven Spielberg. I rollerna: Jeremy Irvine, Emily Watson, David Thewlis.

A little bit of heaven (2011). Regi: Nicole Kassell. I rollerna: Kate Hudson, Gael Garcia Bernal

En oväntad vänskap (2011). Regi: Olivier Nakache, Éric Toledano. I rollerna: François Cluzet, Omar Sy.

Svinalängorna (2010). Regi: Pernilla August. I rollerna: Noomi Rapace, Ola Rapace.

Biutiful (2010). Regi: Alejandro G. Iñárritu. I rollerna: Javier Bardem, Maricel Álvarez.

Toy Story 3 (2010). Regi: Lee Unkrich. I rollerna: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack.

The king’s speech (2010). Regi: Tom Hooper. I rollerna: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter.

Remember me (2010). Regi: Allen Coulter. I rollerna: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan

Harry Potter och dödsrelikerna, del 1 (2010). Regi: David Yates. I rollerna: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint.

…när Dobby dör i näst sista Harry Potter-filmen.

Blue Valentine (2010). Regi: Derek Cianfrance. I rollerna: Ryan Gosling, Michelle Williams, John Doman.

00-tal

Upp! (2009). Regi: Pete Docter, Bob Peterson. I rollerna: Edward Asner, Jordan Nagai.

”Upp” Här tror man att det ska vara en rolig, animerad barnfilm och så BAM! Gråtkalas!

Till vildingarnas land (2009). Regi: Spike Jonze. I rollerna: Max Records, James Gandolfini, Catherine O’hara.

I taket lyser stjärnorna (2009). Regi: Lisa Siwe. I rollerna: Josefine Mattsson Mika Berndtsdotter Ahlén, Annika Hallin.

Precious (2009). Regi: Lee Daniels. I rollerna: Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton.

Allt för min syster (2009). Regi: Nick Cassavetes. I rollerna: Cameron Diaz, Abigail Breslin.

The blind side (2009). Regi: John Lee Hancock. I rollerna: Quinton Aaron, Sandra Bullock.

Flickan från ovan (2009). Regi: Peter Jackson. I rollerna: Rachel Weisz, Mark Wahlberg, Saoirse Ronan

Prayers for Bobby (2009). Regi: Russell Mulcahy. I rollerna: Sigourney Weaver, Henry Czerny, Ryan Kelley.

Mary and Max (2009). Regi: Adam Elliot. I rollerna: Toni Collette, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana.

En enda man (2009). Regi: Tom Ford. I rollerna: Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode.

Hachiko – en vän för livet (2009). Regi: Lasse Hallström. I rollerna: Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa.

Dear Zachary (2008). Regi: Kurt Kuenne. I filmen: Kurt Kuenne, Andrew Bagby, David Bagby.

Pojken i randig pyjamas (2008). Regi: Mark Herman. I rollerna: Asa Butterfield, David Thewlis, Rupert Friend.

Mamma Mia! (2008). Regi: Phyllida Lloyd. I rollerna: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried.

Wall-E (2008). Regi: Andrew Stanton. I rollerna: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin.

The Reader (2008). Regi: Stephen Daldry. I rollerna: Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz.

Milk (2008). Regi: Gus van Sant. I rollerna: Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch.

Maggie vaknar på balkongen (2008). Regi: Ester Martin Bergsmark, Mark Hammarberg. I filmen: Beatrice Maggie Andersson.

Flamman och citronen (2008). Regi: Ole Christian Madsen. I rollerna: Thire Lindhardt, Mads Mikkelsen, Stine Stengade.

The Heart of Jenin (2008). Regi: Lior Geller, Marcus Vetter. I rollen: Ismael Khatib.

Benjamin Buttons otrolig liv (2008). Regi: David Fincher. I rollerna: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton.

”Benjamin Buttons otroliga liv”. Gud vad man grät på slutet!

Marley & Me (2008). Regi: David Frankel. I rollerna: Jennifer Aniston, Owen Wilson.

Jag såg ”Marley & Me” i en husdjursavdelning på en färja. Minns inte om den var bra eller ej, men det blev en väldans massa snyftande och kelande i hela salongen.

Slumdog Millionaire (2008). Regi: Danny Boyle, Loveleen Tandan. I rollerna: Dev Patel, Freida Pinto, Saurabh Shukla.

Bron till Terabitia (2007). Regi: Gabor Csupo. I rollerna: Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel

5 centimeters per second (2007). Regi: Makoto Shinkai. I rollerna: Kenji Mizuhashi, Yoshimi Kondou, Satomi Hanamura

Funny Games (2007). Regi: Michael Haneke. I rollerna: Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt.

The bucket list (2007). Regi: Rob Reiner. I rollerna: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes.

Things we lost in the fire (2007). I rollerna: Susanne Bier. I rollerna: Halle Berry, Benicio Del Toro, Alison Lohman.

Into the wild (2007). Regi: Sean Penn. I rollerna: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Jena Malone.

Across the universe (2007). Regi: Julie Taymor. I rollerna: Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Joe Anderson.

Pans labyrint (2006). Regi: Guillermo del Toro. I rollerna: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López.

Efter bröllopet (2006). Regi: Susanne Bier. I rollerna: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf Lassgård.

Farväl Falkenberg (2006). Regi: Jesper Ganslandt. I rollerna: John Axel Eriksson, Holger Eriksson, David Johnson.

The wind that shakes the barley (2006). Regi: Ken Loach. I rollerna: Cillian Murphy, Pádraic Delaney, Liam Cunningham.

Half Nelson (2006). Regi: Ryan Fleck. I rollerna: Ryan Gosling, Anthony Mackie, Shareeka Epps.

Eight below (2006). Regi: Frank Marshall. I rollerna: Steve Martin, John Candy, Laila Robins.

Babel (2006). Regi: Alejandro G. Iñárritu. I rollerna: Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal.

”Babel” Satt nog kvar 20 minuter efteråt och bara grät.

De andras liv (2006). Regi: Florian Henckel von Donnersmarck. I rollerna: Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch.

The constant gardener (2005). Regi: Fernando Meirelles. I rollerna: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston.

Nålsögat (2005). Regi: Jonas Söderqvist, Oskar Sjödin.

Brokeback mountain (2005). Regi: Ang Lee. I rollerna: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, Anne Hathaway.

Rent (2005). Regi: Chris Columbus. I rollerna: Taye Diggs, Wilson Jermaine Heredia, Rosario Dawson.

In her shoes (2005). Regi: Curtis Hanson. I rollerna: Toni Collette, Cameron Diaz.

King Kong (2005). Regi: Peter Jackson. I rollerna: Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black.

Undergången (2004). Regi: Oliver Hirschbiegel. I rollerna: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara.

Hidalgo (2004). Regi: Joe Johnston. I rollerna: Viggo Mortensen, Omar Sharif, Zuleikha Robinson.

Finding Neverland (2004). Regi: Marc Forster. I rollerna: Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, Freddie Highmore.

Så som i himmelen (2004). Regi. Kay Pollack. I rollerna: Michael Nyqvist, Frida Hallgren, Helen Sjöholm.

Eternal sunshine of the spotless mind (2004). Regi: Michel Gondry. I rollerna: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson.

Mot väggen (2004). Regi: Fatih Akin. I rollerna: Birol Ünel, Sibel Kekilli, Güven Kiraç.

Gråta med ett leende (2004). Regi: Alejandro Amenábar. I rollerna: Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas.

Man on fire (2004). Regi: Tony Scott. I rollerna: Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning.

Fantomen på operan (2004). Regi: Joel Schumacher. I rollerna: Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson.

Love actually (2003). Regi: Richard Curtis. I rollerna: Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Hugh Grant, Laura Linney.

”Love Actually”…lyckotårar. Slutvinjetten när människor möter upp varandra på flygplatsen, lyckan i ögonen av att äntligen få se varandra och de underbara kyssarna och kramarna.

Björnbröder (2003). Regi: Aaron Blaise, Robert Walker. I rollerna: Joaquin Phoenix, Jeremy Suarez, Rick Moranis.

Big fish (2003) Regi: Tim Burton. I rollerna: Ewan McGregor, Alison Lohman, Billy Crudup, Helena Bonham Carter, Albert Finney.

The Last Samurai (2003). Regi: Edward Zwick. I rollerna: Tom Cruise, Ken Watanabe.

Mystic River (2003). Regi: Clint Eastwood. I rollerna: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon.

Pianisten (2002). Regi: Roman Polanski. I rollerna: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay.

Lilja 4-ever (2002). Regi: Lukas Moodysson. I rollerna: Oksana Akinshina, Artyom Bogucharskiy, Pavel Ponomaryov.

”Lilja 4-ever”, tokgrinade hela filmen och flera timmar efteråt…

A walk to remember (2002). Regi: Adam Shankman. I rollerna: Mandy Moore, Shane West.

Timmarna (2002). Regi: Stephen Daldry. I rollerna: Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore.

Phone booth (2002). Regi: Joel Schumacher. I rollerna: Colin Farrell, Kiefer Sutherland.

Bekännelse-scenen i ”Phone Booth”, som inte är en gråtig film i övrigt, fick mig att grina orimligt mycket.

Sagan om ringen-filmerna (2001-2003). Regi: Peter Jackson. I rollerna: Viggo Mortensen, Elijah Wood, Ian McKellen, Sean Astin.

Moulin Rouge (2001). Regi: Baz Luhrmann. I rollerna: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo.

A.I. Artificiell intelligens(2001). Regi: Steven Spielberg. I rollerna: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor.

”A.I. Artificiell intelligens” av Steven Spielberg. Jag och min fru hulkade ikapp.

I am Sam (2001). Regi: Jessie Nelson. I rollerna: Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning.

”I am Sam”. Det är som att öppna en kran.

Pearl harbor (2001). Regi: Michael Bay. I rollerna: Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett.

Ghost world (2001). Regi: Terry Zwigoff. I rollerna:Thora Birch, Scarlett Johansson, Steve Buscemi.

Requiem for a dream (2000). Regi: Darren Aronofsky. I rollerna: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly.

Billy Elliot (2000). Regi: Stephen Daldry. I rollerna: Jamie Bell, Julie Walters, Jean Heywood.

Dancer in the dark (2000). Regi: Lars von Trier. I rollerna: Björk, Catherine Deneuve, David Morse.

"Dancer in the dark", såg den ensam på teve och ringde mamma och grät så jag hulkade efteråt. Mina föräldrar blev livrädda innan de förstod vad som hänt.

Pay it forward (2000). Regi: Mimi Leder. I rollerna: Kevin Spacey, Haley Joel Osment, Helen Hunt.

In the mood for love (2000). Regi: Wong Kar-Wai. I rollerna: Tony Chiu-Wai Leung, Maggie Cheung, Ping Lam Siu.

Gladiator (2000). Regi: Ridley Scott. I rollerna: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen.

90-tal

Den gröna milen (1999). Regi: Frank Darabont. I rollerna: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt.

Notting Hill (1999). Regi: Roger Michell. I rollerna: Hugh Grant, Julia Roberts.

Vägen hem (1999). Regi: Yimou Zhang. I rollerna: Ziyi Zhang, Honglei Sun

Magnolia (1999). Regi: Paul Thomas Anderson. I rollerna: Tom Cruise, Jason Robards, Julianne Moore.

Sjätte sinnet (1999). Regi: M. Night Shyamalan. I rollerna: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette.

Vid din sida (1998). Regi: Chris Columbus. I rollerna: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone.

The Mighty (1998). Regi: Peter Chelsom. I rollerna: Kieran Culkin, Elden Henson, Sharon Stone.

Saving private Ryan (1998). Regi: Steven Spielberg. I rollerna: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore.

Livet är underbart (1997) Regi: Roberto Benigni. I rollerna: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini.

Titanic (1997). Regi: James Cameron. I rollerna: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.

Good Will Hunting (1997). Regi: Gus van Sant. I rollerna: Matt Damon, Robin Williams, Minnie Driver, Ben Affleck.

Ljuva morgondag (1997). Regi: Atom Egoyan. I rollerna: Ian Holm, Sarah Polley,

Breakdown (1997). Regi: Jonathan Mostow. I rollerna: Kurt Russell, J.T. Walsh, Kathleen Quinlan.

”Breakdown” Lille skutt-gråt.

Breaking the waves (1996). Regi: Lars von Trier. I rollerna: Emily Watson, Stellan Skarsgård.

Såg ”Breaking the waves” på bio när den kom, enda gången jag varit med om att folk satt och hulkgrät okontrollerat.

Kolya (1996). Regi: Jan Sverák. I rollerna: Zdenek Sverák. Andrey Khalimon, Libuse Safránková.

Romeo + Julia (1996). Regi: Baz Luhrmann. I rollerna: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo.

Hemligheter och lögner (1996). Regi: Mike Leigh. I rollerna: Timothy Spall, Brenda Blethyn, Phyllis Logan.

Ringaren i Notre Dame (1996). Regi: Gary Trousdal, Kirk Wise. I rollerna: Demi Moore, Jason Alexander, Tom Hulce, Tony Jay.

Shine (1996). Regi: Scott Hicks. I rollerna: Geoffrey Rush, Armin Mueller-Stahl, Justin Braine.

Armageddon (1998). Regi: Michael Bay. I rollerna: Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck.

The Rock (1996). Regi: Michael Bay. I rollerna: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris.

Den engelske patienten (1996). Regi: Anthony Minghella. I rollerna: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe.

Broarna i Madison County (1995). Regi: Clint Eastwood. I rollerna: Clint Eastwood, Meryl Streep.

Var på premiären av ”Broarna i Madison County”. Festfixaren delade ut servetter innan filmen.

Dead man walking (1995). Regi: Tim Robbins. I rollerna: Susan Sarandon, Sean Penn.

Braveheart (1995). Regi: Mel Gibson. I rollerna: Mel Gibson, Sophie Marceau

Förnuft och känsla (1995). Regi: Ang Lee. I rollerna: Emma Thompson, Kate Winslet, James Fleet.

”Förnuft och känsla” när alla Emma Thompsons länge nertryckta känslor väller upp i slutet.

Apollo 13 (1995). Regi: Ron Howard. I rollerna: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon.

Babe (1995). Regi: Chris Noonan. I rollerna: James Cromwell, Magda Szubanski, Christine Cavanaugh.

Måste erkänna att jag gråter till filmen Babe… Scenen när han kommer in till den ledsna fårhundstiken, vars valpar just blivit sålda, och säger tröstande: May I call you mum?

Forrest Gump (1994). Regi: Robert Zemeckis. I rollerna: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise.

Höstlegender (1994). Regi: Edward Zwick. I rollerna: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn.

Lassie (1994). Regi: Daniel Petrie. I rollerna: Helen Slater, Tom Guiry, Jon Tenney

When a man loves a woman (1994). Regi: Luis Mandoki. I rollerna: Meg Ryan, Andy Garcia, Ellen Burstyn.

Léon (1994). Regi: Luc Besson. I rollerna: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman.

Pumans dotter (1994). Regi: Ulf Hultberg, Åsa Faringer. I rollerna: Ángeles Cruz, Elpidia Carrillo, Dolores Heredia.

Krigarens själ (1994). Regi: Lee Tamahori. I rollerna: Rena Owen, Temuera Morrison, Mamaengaroa Kerr-Bell.

Återstoden av dagen (1993). Regi: James Ivory. I rollerna: Anthony Hopkins, Emma Thompson.

Schindler’s list (1993). Regi: Steven Spielberg. I rollerna: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley.

Pianot (1993). Regi: Jane Campion. I rollerna: Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin.

Shadowlands (1993). Regi: Richard Attenborough. I rollerna: Anthony Hopkins, Debra Winger, Julian Fellowes.

Philadelphia (1993). Regi: Jonathan Demme. I rollerna: Tom Hanks, Denzel Washington, Roberta Maxwell.

Utan fruktan (1993). Regi: Peter Weir. I rollerna: Jeff Bridges, Isabella Rossellini, Rosie Perez.

Gilbert Grape (1993). Regi: Lasse Hallström. I rollerna: Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis.

En värsting till syster 2 (1993). Regi: Bill Duke. I rollerna: Whoopi Goldberg, Kathy Najimy, Maggie Smith.

Den siste mohikanen (1992). Regi: Michael Mann. I rollerna: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russel Means.

White men can’t jump (1992). Regi: Ron Shelton. I rollerna: Wesley Snipes, Woody Harrelson, Rosie Perez.

Indochine (1992). Regi: Régis Wargnier. I rollerna: Catherine Deneuve, Vincent Perez, Linh Dan Pham

Gas, food lodging (1992). Regi: Allison Anders. I rollerna: Brooke Adams, Ione Skye, Fairuza Balk.

Terminator 2 (1991). Regi: James Cameron. I rollerna: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong.

Thelma och Louise (1991). Regi: Ridley Scott. I rollerna: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel.

Inte utan min dotter (1991). Regi: Brian Gilbert. I rollerna: Sally Field, Alfred Molina, Sheila Rosenthal.

Tidvattnets furste (1991). Regi: Barbra Streisand. I rollerna: Barbra Streisand, Nick Nolte, Blythe Danner.

My girl (1991). Regi: Howard Zieff. I rollerna: Anna Chlumsky, Macaulay Culkin, Dan Aykroyd.

Once around (1991). Regi: Lasse Hallström. I rollerna: Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Danny Aiello.

Uppvaknanden (1990). Regi: Penny Marshall. I rollerna: Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner.

Stekta gröna tomater (1991). Regi: Jon Avnet. I rollerna: Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson.

80-tal

Blommor av stål (1989). Regi: Herbert Ross. I rollerna: Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Sally Field.

”Blommor av stål” Sally Field på kyrkogården… Jag får tårar i ögonen av bara tanken!

Döda poeters sällskap (1989). Regi: Peter Weir. I rollerna: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke.

Jesus från Montreal (1989). Regi: Denys Arcand. I rollerna: Lothaire Bluteau, Catherine Wilkening, Johanne-Marie Tremblay.

Beaches (1988). Regi: Garry Marshall. I rollerna: Bette Midler, Barbara Hershey, John Heard.

De dimhöljda bergens gorillor (1988). Regi: Michael Apted. I rollerna: Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie Harris.

Anklagad (1988). Regi: Jonathan Kaplan. I rollerna: Jodie Foster, Kelly McGillis, Bernie Coulson.

Cinema Paradiso (1988). Regi: Giuseppe Tornatore. I rollerna: Philippe Noiret, Enzo Cannavale.

”Cinema Paradiso”, varje gång jag ser den.

Eldflugornas grav (1988). Regi: Isao Takahata. I rollerna: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi.

Det stora blå (1988). Regi: Luc Besson. I rollerna: Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette

Pelle Erövraren (1987). Regi: Bille August. I rollerna: Pelle Hvenegaard, Max von Sydow, Erik Paaske.

Himmel över Berlin (1987). Regi: Wim Wenders. I rollerna: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander.

Planes, trains & automobiles (1987). Regi: John Hughes. I rollerna: Steve Martin, John Candy, Laila Robins.

Full metal jacket (1987). Regi: Stanley Kubrick. I rollerna: Matthew Modine, R. Lee Ermey, Vincent D'Onofrio.

De omutbara (1987). Regi: Brian de Palma. I rollerna: Kevin Costner, Sean Connery, Robert de Niro.

Betty blue – 37,2 på morgonen (1986). Regi: Jean- Jacques Beineix. I rollerna: Béatrice Dalle, Jean-Hughes Anglade.

Stand by me (1986). Regi: Rob Reiner. I rollerna: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman.

Mitt Afrika (1985). Regi: Sydney Pollack. I rollerna: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer.

Mask (1985). Regi: Peter Bogdanovich. I rollerna: Cher, Eric Stoltz, Sam Elliott.

Purpurfärgen (1985). Regi: Steven Spielberg. I rollerna: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah Winfrey

Paris, Texas (1984). Regi: Wim Wenders. I rollerna: Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell.

Den oändliga historien (1984). Regi: Wolfgang Petersen. I rollerna: Noah Hathaway, Barret Oliver, Tami Stronach.

Falling in love (1984). Regi: Ulu Grosbard. I rollerna: Robert De Niro, Meryl Streep, Harvey Keitel.

Karate Kid (1984). Regi: John G. Avildsen. I rollerna: Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue.

Ömhetsbevis (1983). Regi: James L. Brooks. I rollerna: Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack Nicholson

Who will love my children (1983). Regi: John Erman. I rollerna: Ann Margret, Fredric Forrest, Cathryn Damon.

E.T. the extra-terrestial (1982). Regi: Steven Spielberg. I rollerna: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote.

Blade Runner (1982). Regi: Ridley Scott. I rollerna: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young.

Den enfaldige mördaren (1982). Regi: Hasse Alfredson. I rollerna: Stellan Skarsgård, Maria Johansson, Hans Alfredson, Gösta Ekman.

"Den enfaldige mördaren", Hans A’s o Gösta E’s roller är så gement vidriga o elaka mot Stellan S’s huvudroll. Så oändligt sorgligt. Det är en film som jag fortfarande efter mer än 30 år har svårt att tänka på o har därför aldrig sett om den.

Tootsie (1982). Regi: Sydney Pollack. I rollerna: Dustin Hoffman, Jessica Lange.

Micke och Molle (1981). Regi: Ted Berman, Richard Rich, Art Stevens. I rollerna: Mickey Rooney, Kurt Russell, Pearl Bailey.

Elefantmannen (1980). Regi: David Lynch. I rollerna: John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft.

Ordinary people (1980). Regi: Robert Redford. I rollerna: Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Judd Hirsch.

70-tal

Kramer vs. Kramer (1979). Regi: Robert Benton. I rollerna: Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander.

Hair (1979). Regi: Milos Forman. I rollerna: John Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo.Ett anständigt liv (1979). Regi: Stefan Jarl. I filmen: Kenta Gustafsson, Stoffe Svensson.

The rose (1979). Regi: Mark Rydell. I rollerna: Bette Midler, Alan Bates, Frederic Forrest.

Den långa flykten (1978). Regi: Martin Rosen. I rollerna: John Hurt, Richard Briers, Ralph Richardson.

Bröderna Lejonhjärta (1977). Regi: Olle Hellbom. I rollerna: Staffan Götestam, Lars Söderdahl, Allan Edwall.

Taxi driver (1976). Regi: Martin Scorsese. I rollerna: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd.

1900 (1976). Regi: Bernardo Bertolucci. I rollerna: Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sanda.

Gökboet (1975). Regi: Milos Forman. I rollerna: Jack Nicholson, Louise Fletcher.

Rännstensungar (1974). Regi: Torgny Anderberg. I rollerna: Cornelis Vreeswijk, Anita Lindblom, Monica Zetterlund.

”Rännstensungar”, Anita Lindblom-versionen för ordentligt snorande.

The way we were (1973). Regi: Sydney Pollack. I rollerna: Barbra Streisand, Robert Redford.

Utvandrarna (1971). Regi: Jan troell. I rollerna: Max von Sydow, Liv Ullman, Eddie Axberg.

Döden i Venedig (1971). Regi: Luchino Visconti. I rollerna: Dirk Bogarde, Romolo Valli, Mark Burns.

Harold and Maude (1971). Regi: Hal Ashby. I rollerna: Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian Pickles

Love story (1970). Regi: Arthur Hiller. I rollerna: Ali MacGraw, Ryan O'Neal, John Marley.

Soldier Blue (1970). Regi: Ralph Nelson. I rollerna: Candice Bergen, Peter Strauss, Donald Pleasence.

60-tal

Midnight cowboy (1969). Regi: John Schlesinger. I rollerna: Jon Voight, Dustin Hoffman.

I hennes majestäts hemliga tjänst (1969). Regi: Peter R. Hunt. I rollerna: George Lazenby, Diana Rigg.

The swimmer (1968). Regi: Frank Perry, Sydney Pollack. I rollerna: Burt Lancaster, Janet Landgard, Janice Rule.

Once upon a time in the west (1968). Regi: Sergio Leone. I rollerna: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale.

Djungelboken (1967). Regi: Wolfgang Reihterman. I rollerna: Beppe Wolgers, Pontus Gustafsson, Gösta Prüzelius.

Persona (1966). Regi: Ingmar Bergman. I rollerna: Bibi Andersson, Liv Ullmann, Margaretha Krook.

Un homme et une femme (1966). Regi : Claude Lelouch. I rollerna: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh.

Född fri – Lejonet Elsa (1966). Regi: James Hill. I rollerna. Geoffrey Keen, Bill Travers, Virginia McKenna.

Rödskägg (1965). Regi: Akira Kurosawa. I rollerna: Toshirô Mifune, Yûzô Kayama, Tsutomu Yamazaki.

Sound of Music (1965). Regi: Robert Wise. I rollerna: Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker.

Paraplyerna i Cherbourg (1964). Regi: Jacques Demy. I rollerna: Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon.

La Jetée (1962). Regi: Chris Marker. I rollerna: Étienne Becker, Jean Négroni, Hélène Chatelain.

Damen med hunden (1960). Regi: Iosif Kheifits. I rollerna: Iya Savvina, Aleksey Batalov, Nina Alisova.

50-tal

An affair to remember (1957). Regi: Leo McCarey. I rollerna: Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning.

Och tranorna flyga (1957). Regi: Mikhail Kalatozov. I rollerna: Tatyana Samoylova, Aleksey Batalov, Vasiliy Merkurev.

Smultronstället (1957). Regi: Ingmar Bergman. I rollerna: Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid Thulin.

Bron över floden Kwai (1957). Regi: David Lean. I rollerna: William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins.

Sommarens dårskap (1955). Regi: David Lean. I rollerna: Katharine Hepburn, Rossano Brazzi, Isa Miranda.

#Sommarens dårskap", har sett filmen minst fem gånger och gråter varje gång.

Ordet (1955). Regi: Carl Theodor Dreyer. I rollerna: Henrik Malberg, Emil Hass Christensen.

La Strada (1954). Regi: Federico Fellini. I rollerna: Giulietta Masina, Anthony Quinn, Richard Basehart.

Rampljus (1952). Regi: Charlie Chaplin. I rollerna: Charlie Chaplin, Claire Bloom, Nigel Bruce.

Viva Zapata! (1952). Regi: Elia Kazan. I rollerna: Marlon Brando, Jean Peters, Anthony Quinn.

Hon dansade en sommar (1951). Regi: Arne Mattsson. I rollerna: Ulla Jakobsson, Edvin Adolphson, Folke Sundqvist.

40-tal

Cykeltjuven (1948). Regi: Vittorio de Sica. I rollerna: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell.

It’s a wonderful life (1946). Regi: Frank Capra. I rollerna: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore.

Driver dagg faller regn (1946). Regi: Gustaf Edgren. I rollerna: Mai Zetterling, Alf Kjellin, Sten Lindgren.

Barnen från Frostmofjället (1945). Regi: Rolf Husberg. I rollerna: Hans Lindgren, Siv Hansson, Anders Nyström.

Brief encounter (1945). Regi: David Lean. I rollerna: Celia Johnson, Trevor Howard, Stanley Holloway.

The way ahead (1944). Regi: Carol Reed. I rollerna: David Niven, Stanley Holloway, James Donald.

Casablanca (1942). Regi: Michael Curtiz. I rollerna: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid.

Bambi (1942). Regi: James Algar, Samuel Armstrong m.fl. I rollerna: Hardie Albright, Stan Alexander, Bobette Audrey.

Penny Serenade (1941). Regi: George Stevens. I rollerna: Cary Grant, Irene Dunne, Beulah Bondi.

Jag minns min gröna dal (1941). Regi: John Ford. I rollerna: Walter Pidgeon, Maureen O'Hara, Anna Lee.

Dumbo (1941). Regi: Ben Sharpsteen m.fl. I rollerna: Sterling Holloway, Edward Brophy, James Baskett.

Männen i pojkstaden (1941) Regi: Norman Taurog. I rollerna: Spencer Tracy, Mickey Rooney.

Dimmornas bro (1940). Regi: Mervyn LeRoy. I rollerna: Vivien Leigh, Robert Taylor, Lucile Watson

Tidigare

Borta med vinden (1939). Regi: Victor Fleming, George Cukor. I rollerna: Clark Gable, Vivien Leigh, Thomas Mitchell.

Havets hjältar (1937). Regi: Victor Fleming. I rollerna: Spencer Tracy, Freddie Bartholomew, Lionel Barrymore.

City lights (1931). Regi: Charlie Chaplin. I rollerna: Charlie Chaplin, Virginia Cherril, Florence Lee.

Chaplins pojke (1921). Regi: Charles Chaplin. I rollerna : Charles Chaplin, Edna Purviance, Jackie Coogan.

Berg-Ejvind och hans hustru (1918). Regi: Victor Sjöström. I rollerna: Victor Sjöström, Edith Erastoff.