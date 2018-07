Politiker avgår efter "Who is America?"

Det är den republikanske politikern Jason Spencer i Georgia som får avgå efter sitt framträdande i "Who is America?", det skriver The Guardian.

I avsnittet uttalar sig Spencer rasistiskt vid flera tillfällen och drar ner byxorna samtidigt som han ropar "USA" och "Amerika", när Sacha Baron Cohens karaktär påstår att detta ska skrämma bort muslimska terrorister.

I måndags bad Jason Spencer om ursäkt men tillbakavisade kravet på hans avgång. Nu meddelar en republikansk talesperson att Spencer kommer att avgå i slutet av månaden.