Enligt statistik från Svenska Bio har ungefär vart tionde biobesök hittills uteblivit i juli, jämfört med samma period i fjol.

Men efter att den förväntade publikmagneten "Mamma Mia here we go again" hade premiär för tio dagar sedan har antalet biobesökare ökat med 44 procent.

På Svenska Bio är man därför övertygade om att biljettförsäljningen kommer att komma ikapp gentemot juli förra året.