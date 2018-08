Guilty pleasures-filmer för en regnig dag

Uttrycket guilty pleasures innebär, i korthet, att det är något som man halvt skäms för, men ändå gillar. Den här listan, med hjälp av våra följare, är främst fokuserad på "pleasure" eftersom filmtittande är först och främst ett nöje som man egentligen aldrig behöver skämmas för.

Listan är gjord med ett visst urval. Tanken är att samla filmer som inte hyllats eller lyfts fram i årsbästa-listor. Därför har vi bara tagit med tipsen på filmer som fått något sval kritik från kritiker. Kanske hittar du en ny favorit, förvånas över att någon av filmerna här nedan kan klassas som ett guilty pleasure, eller bara påminns av en gammal goding.

Hela listan

Grimsby (2016). Regi: Louis Leterrier. I rollerna: Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Rebel Wilson.

Grimsby. Otroligt banal, barnslig, fånig och skitkul!

How to be single (2016). Regi: Christian Ditter. I rollerna: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann.

Fifty shades of grey (2015). Regi: Sam Taylor-Johnson. I rollerna: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle.

What to expect when you're expecting (2012). Regi: Kirk Jones. I rollerna: Cameron Diaz, Matthew Morrison, J. Todd Smith.

Tower heist (2011). Regi: Brett Ratner. I rollerna: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Affleck.

Little Fockers (2010). Regi: Paul Weitz. I rollerna: Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro.

Mission impossible III (2006). Regi: J.J. Abrams. I rollerna: Tom Cruise, Michelle Monaghan, Philip Seymour Hoffman.

Dante's peak (1997). Regi: Roger Donaldson. I rollerna: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renée Smith.

G.I. Jane (1997). Regi: Ridley Scott. I rollerna: Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft.

Mission impossible (1996). Regi: Brian de Palma. I rollerna: Tom Cruise, Jon Voight, Jean Reno.

Showgirls (1995). Regi: Paul Verhoeven. I rollerna: Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon.

On deadly ground (1994). Regi: Steven Seagal. I rollerna: Steven Seagal, Michael Caine, Joan Chen.

On deadly ground. En där Steven Seagal är jätteelak mot en som är VERKLIGEN elak.

Don Juan Demarco (1994). Regi: Jeremy Leven. I rollerna: Johnny Depp, Marlon Brando, Faye Dunaway.

Höstlegender (1994). Regi: Edward Zwick. I rollerna: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn.

Höstlegender. Den har allt: Brad Pitt, 1:a världskriget, kärlek med förhinder (så att en får storböla), vackra kläder, vackra miljöer. Sa jag Brad Pitt?

Cool runnings (1993). Regi: Jon Turteltaub. I rollerna: John Candy, Leon, Doug E. Doug.

Under belägring (1992). Regi: Andrew Davis. I rollerna: Steven Seagal, Gary Busey, Tommy Lee Jones.

Point Break (1991). Regi: Kathryn Bigelow. I rollerna: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey.

Total recall (1990). Regi: Paul Verhoeven. I rollerna: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside.

En prins i New York (1988). Regi: John Landis. I rollerna: Eddie Murphy, Paul Bates, Garcelle Beauvais.

Die Hard-filmerna (1988-2013). Återkommande huvudroll: Bruce Willis.

Dödligt Vapen I, II & III (1987–1992). Regi: Richard Donner. I rollerna: Mel Gibson, Danny Glover.

Can't buy me love (1987). Regi: Steve Rash. I rollerna: Patrick Dempsey, Amanda Peterson, Courtney Gains.

Can't buy me love. Helt otrolig men avfärdades som en pastiche av både amerikansk och svensk media på 80-talet frånsett godkänt betyg till Patrick Dempsey.

Dirty Dancing (1987). Regi: Emile Ardolino. I rollerna: Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach.

9 1/2 vecka (1986). Regi: Adrian Lyne. I rollerna: Mickey Rourke, Kim Basinger, Margaret Whitton.

Min absoluta favoritfilm är den gamla kultrullen 9 1/2 vecka. En unik film på sin tid.

Howard the duck (1986). Regi: Willard Huyck. I rollerna: Lea Thompson, Jeffrey Jones, Tim Robbins.

Rocky IV (1985). Regi: Sylvester Stallone. I rollerna: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young.

Karate Kid (1984). Regi: John G. Avildsen. I rollerna: Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue.

Snuten i Hollywood (1984). Regi: Martin Brest. I rollerna: Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton.

Ett päron till farsa (1983). Regi: Jeremiah S. Chechik. I rollerna: Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Imogene Coca.

Rambo-filmerna (1982–2008). Återkommande huvudroll: Sylvester Stallone.

Varn!ng för Jönssonligan (1981). Regi: Jonas Cornell. I rollerna: Gösta Ekman, Ulf Brunnberg, Nils Brandt.

Dangerous moonlight (1941). Regi: Brian Desmond Hurst. I rollerna: Anton Walbrook, Sally Gray, Derrick De Marney.