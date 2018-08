Big Freedia: Det handlar om att röra kroppen och att skaka rumpan

I år uppträder Big Freedia på EuroPride-festivalen i Stockholm. Förutom att skriva egen musik har Big Freedia även gästat låtar av världsstjärnor som Beyoncé och Drake. Många menar även att det var Big Freedia som gjorde bounce-genren stor, en genre som få här i Sverige vet mycket om.

– Bounce är upptempo musik med tung bas och "call and response". Det handlar om att röra kroppen och att skaka rumpan. Och energin som den genererar på scen! Det är en otrolig energi.

Bounce-musiken uppstod från början i en duell mellan två DJs, men många menar att det var Big Freedia, även kallad Queen of Bounce, som spred och populariserade genren. Den känns igen i snabba trummaskiner, tung bas och så kallad "call and response", där kör eller publik svarar på sångarens utrop. Och precis som artisten själv härstammar bouncen från New Orleans. Det är en viktigt del i musiken, som speglar stadens historia, kultur och invånare, menar hon.

– Bounce är kul! Det har mycket att göra med New Orleans och dess historia. Människorna, maten, kulturen, brassband, Mardi Gras-indianer. New Orleans är det som för oss samman i bounce-musiken.

Orkanen Katrina översvämmade New Orleans 2005, och drabbade samhället hårt. I musikvideon till Beyonces världsomtalade låt "Formation" skildras förstörelsen med bland annat bilder av stjärnan sittandes på taket av en sjunkande bil i vatten som tagit över husområden. På framrutan står texten "New Orleans Police". Senare i låten får vi höra Big Freedia.

Big Freedia berättar att det känns viktigt för henne att representera New Orleans vart hon än är, både i sin egen musik och i samarbete med andra artister. Och på turné har hon alltid en del av hemstaden med sig, inte minst genom musiken.

– När jag uppträder kan jag inte ta med mig New Orleans runt om i världen. Men jag har alltid med mig en del av New Orleans inom mig varje gång jag åker därifrån. På så sätt representerar jag mitt folk.