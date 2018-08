Konstnärer tar tillbaka verk från Design museum

I mitten av juli höll den italienska flygvapentillverkaren Leonardo en privat tillställning på Design museum, i samband med flygmässan Farnborough international airshow.

Det fick fler än 20 konstnärer, formgivare och aktivistgrupper att skriva under ett brev med krav om att deras verk skulle tas bort från utställningen "Hope to nope", som har visats på Design museum sedan i mars. Därefter har underskrifterna blivit fler – närmare 40 stycken. I brevet kallas museet "djupt hycklande" eftersom de "i tysthet stödjer och gör vinst på en av de mest destruktiva och dödliga industrierna i världen samtidigt som de visar och hyllar antikapitalistiska konstnärer och aktivisters arbete", skriver tidningen The Guardian.

Utställningen "Hope to nope" visar hur det politiska engagemanget har utvecklats genom grafisk design och teknik de senaste tio åren. En av konstnärerna som hoppat av är Shepard Fairey som gjorde den berömda Hope-affischen under Barack Obamas valkampanj 2008.

Och Design museum har nu mött kravet. På sin hemsida skriver de att inträdet till "Hope to nope" är gratis från och med den 1 augusti, eftersom en del verk har tagits bort. Utställningen pågår till och med den 12 augusti.